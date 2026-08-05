La Leagues Cup 2026 es un campeonato muy heterogéneo, ya que no solo participan los mejores equipos sino prácticamente todos los de Estados Unidos y México. Así, clubes que habitualmente no pelean torneos internacionales tienen la posibilidad de aspirar a hacer historia en el continente en esta competición de ambos países.

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No obstante, esta cuestión de que no solo estén “los mejores” también tiene su lado negativo, que lo diferencia del otro gran certamen continental de la CONCACAF. Esta competencia entrega un premio económico menor a la Concachampions, por lo que el campeón no embolsará la fortuna que le toca al de ese otro evento deportivo.

Mientras que la Concachampions le otorga al campeón una suma cuantiosa de 5 millones de dólares, el ganador de la Leagues Cup sólo recibe 2 millones de dólares. Ese dinero representa a menos de la mitad del bono del campeonato continental del primer semestre, representando así también la diferencia competitiva entre los dos.

Toluca embolsó 5M por la CONCACAF [foto: Getty]

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Para colmo, en esta Leagues Cup 2026 no se aumentó la cifra respecto a la edición anterior: es el mismo obsequio para el campeón. Asimismo, el subcampeón ingresará 1 millón de dólares y el tercero 500 mil dólares, quedando todos los equipos del podio condecorados. La temporada pasada fueron esos mismos números.

En el caso de los equipos mexicanos que participan en la Leagues Cup 2026, para clubes como Toluca, Rayados o Tigres por ejemplo, es un monto insignificante. La Liga MX posee muchas instituciones poderosas, con un capital multimillonario, y ese tipo de cifras no les cambian la ecuación. En caso de ser una ‘sorpresa’ el campeón, puede que a ellos sí.

Los premios deportivos que entrega la Leagues Cup 2026:

Además de las sumas de dinero mencionadas para los tres mejores equipos del torneo, el campeón, subcampeón y tercero obtendrán cupo a la Concachampions 2027. En el caso del ganador de la final, clasificará automáticamente a octavos de final del certamen de Concacaf, y los otros dos a la primera ronda de la competencia.