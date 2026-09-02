¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. León por las semifinales de la Leagues Cup 2026

El equipo de Antonio Mohamed se mide ante los de Javier Gandolfi por la primera semifinal de la Leagues Cup 2026.

Hoy se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026, instancia que definirá a los dos equipos que estarán en la gran final del título internacional, que se disputará el próximo domingo 6 de septiembre. Toluca, León, América y Rayados buscarán dar el último paso para meterse en la definición.

Publicidad

Desde las 19:00 horas, Toluca se enfrenta al Club León en el Shell Energy Stadium, en un encuentro que tendrá como objetivo confirmar al primer finalista de la competencia. Horas después, América y Rayados se medirán en la segunda semifinal para conocer al otro equipo que luchará por el campeonato.

Los Diablos Rojos llegan como favoritos para ganar el encuentro y quedarse con el boleto a la final. Sin embargo, la Fiera está pasando por un gran momento e intentará dar el golpe en Estados Unidos para eliminar a uno de los grandes candidatos al título.

La alineación de Toluca vs. León

Hugo González

Luan García

Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Helinho

Víctor Guzmán

Pável Pérez

Federico Viñas

Jorge Díaz Price

Publicidad

La alineación de León vs. Toluca

Óscar García

Iván Moreno

Valentín Gauthier

Stiven Barreiro

Salvador Reyes

José Rodríguez

Rodrigo Echeverría

Fernando Beltrán

Emilio Rodríguez

Ismael Díaz

Díber Cambindo

En sintesis