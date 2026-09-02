¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. León por las semifinales de la Leagues Cup 2026

Hoy se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026, instancia que definirá a los dos equipos que estarán en la gran final del título internacional, que se disputará el próximo domingo 6 de septiembre. Toluca, León, América y Rayados buscarán dar el último paso para meterse en la definición.
Desde las 19:00 horas, Toluca se enfrenta al Club León en el Shell Energy Stadium, en un encuentro que tendrá como objetivo confirmar al primer finalista de la competencia. Horas después, América y Rayados se medirán en la segunda semifinal para conocer al otro equipo que luchará por el campeonato.
Los Diablos Rojos llegan como favoritos para ganar el encuentro y quedarse con el boleto a la final. Sin embargo, la Fiera está pasando por un gran momento e intentará dar el golpe en Estados Unidos para eliminar a uno de los grandes candidatos al título.
La alineación de Toluca vs. León
- Hugo González
- Luan García
- Pereira
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Helinho
- Víctor Guzmán
- Pável Pérez
- Federico Viñas
- Jorge Díaz Price
La alineación de León vs. Toluca
- Óscar García
- Iván Moreno
- Valentín Gauthier
- Stiven Barreiro
- Salvador Reyes
- José Rodríguez
- Rodrigo Echeverría
- Fernando Beltrán
- Emilio Rodríguez
- Ismael Díaz
- Díber Cambindo
Dónde ver EN VIVO América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming
En sintesis
- Toluca y León juegan este miércoles la primera semifinal de la Leagues Cup 2026.
- Shell Energy Stadium alberga el encuentro de semifinales a las 19:00 horas de México.
- Federico Viñas y Jorge Díaz Price lideran la alineación titular del Toluca ante León.