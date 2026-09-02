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¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. León por las semifinales de la Leagues Cup 2026

El equipo de Antonio Mohamed se mide ante los de Javier Gandolfi por la primera semifinal de la Leagues Cup 2026.

Toluca se mide ante León en la Leagues Cup 2026.
© Getty ImagesToluca se mide ante León en la Leagues Cup 2026.

Hoy se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026, instancia que definirá a los dos equipos que estarán en la gran final del título internacional, que se disputará el próximo domingo 6 de septiembre. Toluca, León, América y Rayados buscarán dar el último paso para meterse en la definición.

Desde las 19:00 horas, Toluca se enfrenta al Club León en el Shell Energy Stadium, en un encuentro que tendrá como objetivo confirmar al primer finalista de la competencia. Horas después, América y Rayados se medirán en la segunda semifinal para conocer al otro equipo que luchará por el campeonato.

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Los Diablos Rojos llegan como favoritos para ganar el encuentro y quedarse con el boleto a la final. Sin embargo, la Fiera está pasando por un gran momento e intentará dar el golpe en Estados Unidos para eliminar a uno de los grandes candidatos al título.

La alineación de Toluca vs. León

  • Hugo González
  • Luan García
  • Pereira
  • Everardo López
  • Jesús Gallardo
  • Franco Romero
  • Helinho
  • Víctor Guzmán
  • Pável Pérez
  • Federico Viñas
  • Jorge Díaz Price

La alineación de León vs. Toluca

  • Óscar García
  • Iván Moreno
  • Valentín Gauthier
  • Stiven Barreiro
  • Salvador Reyes
  • José Rodríguez
  • Rodrigo Echeverría
  • Fernando Beltrán
  • Emilio Rodríguez
  • Ismael Díaz
  • Díber Cambindo
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Dónde ver EN VIVO América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming

En sintesis

  • Toluca y León juegan este miércoles la primera semifinal de la Leagues Cup 2026.
  • Shell Energy Stadium alberga el encuentro de semifinales a las 19:00 horas de México.
  • Federico Viñas y Jorge Díaz Price lideran la alineación titular del Toluca ante León.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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