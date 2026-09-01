Conoce todos los detalles del cruce que determinará al último integrante del podio de la competencia.

Desafortunadamente, la final de la Leagues Cup 2026 la juegan solo dos equipos, y otros dos se quedarán en la puerta y sin posibilidades de seguir en carrera. Sin embargo, este torneo posee un partido del tercer puesto que otorga un premio consuelo, ser el club que completa el podio. A continuación, conoce lo que se se sabe en torno a ese desafío.

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¿Quiénes juegan el partido del tercer puesto de la Leagues Cup 2026?

El juego del tercer puesto de este certamen tendrá de protagonistas a los perdedores de las semifinales que se celebrarán este miércoles a la tarde y noche:

El perdedor de América vs. Rayados (primer clasificado al 3P)

El perdedor de Toluca vs. León (segundo clasificado al 3P)

De estos cuatro equipos semifinalistas, sólo Rayados jugó un tercer puesto, mientras que el América también perdió una semi pero sin jugar este partido luego.

Rayados perdió un tercer puesto con Philadelphia [Foto: Imago]

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¿Cuándo se juega el partido del tercer puesto de la Leagues Cup 2026?

El juego del tercer puesto de esta edición está programado para el próximo domingo 6 de septiembre. Se disputará en el primer turno del día, ya que en el segundo turno está estipulada la final. El horario aún no está definido y se dará a conocer por los canales oficiales del torneo este jueves, luego de las semifinales.

¿Dónde se juega el partido del tercer puesto de la Leagues Cup 2026?

El juego del tercer puesto de esta temporada todavía no tiene un lugar anfitrión elegido, pero será en una cancha neutral en Estados Unidos, como ocurrió en semis. Mientras que a la final se le buscará un estadio de mayor capacidad, al tercer lugar se le dará uno de menor aforo ya que no tendrá una entrada considerable.

¿Qué canal transmite el partido del tercer puesto de la Leagues Cup 2026?

El juego del tercer puesto contará con la transmisión para todo México, de manera online, a través de la plataforma oficial de streaming de Apple TV. Por el momento, todavía no está confirmado si algún canal de televisión pasará el partido, lo que se sabrá tras la definición de la TV para la gran final.

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¿Cómo quedaron los otros partidos del tercer puesto de la Leagues Cup?

El juego del tercer puesto se implementó en posteriori a la creación del torneo, por lo que son antecedentes más cortos que los de la final de la competencia: