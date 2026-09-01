El artillero de 'La Fiera' no se escondió a horas de enfrentar al cuadro escarlata. Mira lo que dijo.

De todos los equipos mexicanos, el que transita en mejor forma actualmente es el Club León, que se prepara para intentar dar el golpe en una prueba que será espectacular. Con ocho juegos invicto, incluyendo siete triunfos, el cuadro esmeralda sueña con batir al campeón internacional vigente y volver a llegar a la definición de un título.

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‘La Fiera’ enfrentará al Toluca este miércoles en el Shell Energy Stadium de Houston, en busca de intentar meterse después de varios años en una final continental. Los dirigidos por Javier Gandolfi intentarán aprovechar su actualidad positiva y la racha que traen para derrotar al rival mexicano más exitoso de los últimos tiempos.

León y Toluca se cruzarán en el marco de la semifinal de la Leagues Cup 2026, donde desafortunadamente uno de los dos quedará en el camino y no podrá acceder a la gran cita. Uno clasificará a la final del fin de semana y el otro quedará fuera de competencia, a la espera de un partido del tercer puesto que nadie jamás quiere jugar.

En este contexto, en la previa del cruce en los Estados Unidos, el goleador de ‘La Fiera’ desafió a los ‘Diablos Rojos’. Toluca no tendrá a Paulinho, su habitual principal arma ofensiva, mientras que León trae dos, una de ellas en el mejor nivel de su vida. El equipo choricero deberá tomar cuidados extra para no sufrir en la línea defensiva.

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A horas de la semifinal, el colombiano Daniel Arcila le puso picante al juego y se atrevió a caracterizarlo como el encuentro para el que se preparó desde que debutó hasta aquí. El centrodelantero de León aseguró que tomará esta semifinal de Leagues Cup como una ocasión inigualable y que lo jugará como nunca antes a ningún compromiso.

Arcila, listo para enfrentar a Toluca [Foto: Getty]

“Para mí, hoy lo estaba pensando, este miércoles me juego el partido más importante de mi vida, en mi carrera no había tenido un partido tan importante. Me siento agradecido con Dios por ponerme aquí con este gran equipo y en esta gran institución. Más aún, con esta hinchada que cuando estás en casa o donde sea da gusto jugar porque estás acompañado con ellos”, expresó públicamente Daniel Arcila.

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Para entender el presente que atraviesa el retador de Toluca, el delantero del León acumula 8 goles en sus últimos 8 encuentros disputados. Viene de anotarle un doblete a Inter Miami, y uno a Pachuca, Nashville, Orlando City, Necaxa y Monterrey. Ahora, lo dará todo para que los ‘Diablos Rojos’ sean su siguiente víctima goleadora.

Como si fuera poco, además de Daniel Arcila, León también cuenta con otro ‘killer’ como Diber Cambindo, que llega tras marcar por duplicado en cuartos de la Leagues Cup. ¿La medicina de Toluca? El conjunto escarlata buscará inyectar la ‘ley del ex’, con un goleador con pasado en La Fiera como Federico Viñas, que está listo para la semifinal.