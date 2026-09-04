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Fórmula 1

Sin Checo Pérez: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026 de la F1

La primera sesión del fin de semana en Monza llegó a sun fin con ausencias como las del piloto mexicano y Max Verstappen.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Italia 2026
© Getty ImagesLewis Hamilton en el Gran Premio de Italia 2026

Finalizó la primera sesión del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Este viernes se llevó a cabo la Práctica Libre 1 en el circuito de Monza con las ausencias de Checo Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly y los dos pilotos titulares de Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

La Free Practice 1 fue dominada por Ferrari con Charles Leclerc a la cabeza y el equipo de Maranello confirma su favoritismo en suelo italiano. Cadillac, por su parte, comenzó el fin de semana con dolores de cabeza: Colton Herta solo pudo dar cinco vueltas con el coche de Checo Pérez antes de abandonar.

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Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 en Monza (Getty Images)

Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 en Monza (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Monza

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Liam Lawson (Red Bull)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Paul Aron (Alpine)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Luke Browning (Williams)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Ayumu Iwasa (Red Bull)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Colton Herta (Cadillac)

Cronograma del GP de Italia 2026

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica Libre 1: DISPUTADO.
  • Práctica Libre 2: 08:00 hs (CDMX)
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Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 04:00 hs (CDMX)
  • Clasificación: 08:00 hs (CDMX)

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 07:00 hs (CDMX)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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