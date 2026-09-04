Sin Checo Pérez: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026 de la F1

Finalizó la primera sesión del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Este viernes se llevó a cabo la Práctica Libre 1 en el circuito de Monza con las ausencias de Checo Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly y los dos pilotos titulares de Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
La Free Practice 1 fue dominada por Ferrari con Charles Leclerc a la cabeza y el equipo de Maranello confirma su favoritismo en suelo italiano. Cadillac, por su parte, comenzó el fin de semana con dolores de cabeza: Colton Herta solo pudo dar cinco vueltas con el coche de Checo Pérez antes de abandonar.
Charles Leclerc fue el más rápido de la Práctica Libre 1 en Monza (Getty Images)
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Monza
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Paul Aron (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Luke Browning (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Ayumu Iwasa (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Colton Herta (Cadillac)
Cronograma del GP de Italia 2026
Viernes 4 de septiembre
- Práctica Libre 1: DISPUTADO.
- Práctica Libre 2: 08:00 hs (CDMX)
Sábado 5 de septiembre
- Práctica Libre 3: 04:00 hs (CDMX)
- Clasificación: 08:00 hs (CDMX)
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 07:00 hs (CDMX)