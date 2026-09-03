¿Por qué Checo Pérez no participa de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026?

El piloto mexicano de Cadillac no estará presente en la primera sesión del fin de semana en Monza.

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este viernes 4 de septiembre con las primeras dos sesiones del Gran Premio de Italia 2026. Tras el triunfo de Lando Norris en Zandvoort, la Máxima se tomó un descanso y ahora retoma su actividad en Monza con las Prácticas Libres 1 y 2.

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No obstante, en las últimas horas Cadillac confirmó que el piloto mexicano Checo Pérez no será parte de la primera sesión de libres en suelo italiano, mientras que su compañero de equipo -Valtteri Bottas- sí estará a bordo del MAC-26.

Checo Pérez no estará en la Práctica Libre 1 de Italia (Getty Images)

¿Por qué Checo Pérez no participa de la Práctica Libre 1 de Monza?

La ausencia de Sergio Pérez en la FP1 del Gran Premio de Italia tiene que ver con una decisión de Cadillac de cederle su asiento al piloto reserva Colton Herta. Por reglamento, las escuderías deben otorgarle al menos cuatro sesiones de libres a sus corredores juveniles y el equipo estadounidense eligió Monza para cumplir.

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Una vez cumplida la Práctica Libre 1, Checo completará el fin de semana con su coche. Es decir, el tapatío participará de la Práctica Libre 2, Práctica Libre 3, clasificación y carrera.

En síntesis