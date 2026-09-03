Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

¿Por qué Checo Pérez no participa de la Práctica Libre 1 del GP de Italia 2026?

El piloto mexicano de Cadillac no estará presente en la primera sesión del fin de semana en Monza.

Checo Pérez se perderá el inicio del GP de Italia 2026
© Getty ImagesCheco Pérez se perderá el inicio del GP de Italia 2026

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este viernes 4 de septiembre con las primeras dos sesiones del Gran Premio de Italia 2026. Tras el triunfo de Lando Norris en Zandvoort, la Máxima se tomó un descanso y ahora retoma su actividad en Monza con las Prácticas Libres 1 y 2.

No obstante, en las últimas horas Cadillac confirmó que el piloto mexicano Checo Pérez no será parte de la primera sesión de libres en suelo italiano, mientras que su compañero de equipo -Valtteri Bottas- sí estará a bordo del MAC-26.

+ Seguinos en
Checo Pérez en su llegada a Silverstone para el GP de Gran Bretaña 2026

Checo Pérez no estará en la Práctica Libre 1 de Italia (Getty Images)

¿Por qué Checo Pérez no participa de la Práctica Libre 1 de Monza?

La ausencia de Sergio Pérez en la FP1 del Gran Premio de Italia tiene que ver con una decisión de Cadillac de cederle su asiento al piloto reserva Colton Herta. Por reglamento, las escuderías deben otorgarle al menos cuatro sesiones de libres a sus corredores juveniles y el equipo estadounidense eligió Monza para cumplir.

Una vez cumplida la Práctica Libre 1, Checo completará el fin de semana con su coche. Es decir, el tapatío participará de la Práctica Libre 2, Práctica Libre 3, clasificación y carrera.

Ver también

No quiere ser como Fernando Alonso: Checo Pérez reveló en cuántos años dejará la F1

En síntesis

  • Checo Pérez no participará en la Práctica Libre 1 del GP de Italia.
  • Colton Herta ocupará su asiento en Cadillac durante la primera sesión.
  • Cuatro sesiones de libres debe ceder cada equipo a pilotos juveniles.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones