Luego de algunas semanas donde se mencionó mucho su nombre en Argentina, Hernán Crespo disipó todas las dudas mostrando todo su compromiso con Atlas. El entrenador dio una entrevista a corazón abierto junto a David Faitelson para TUDN, en la que dejó bien claro dónde está su foco y convenció a todos de su posición.

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Hernán Crespo y sus primeras sensaciones tras llegar a Atlas:

“Estoy feliz, feliz, feliz. Estoy feliz por la oportunidad y por el proyecto Atlas, que es lo que me entusiasmó. Cuando el Grupo PRODI se contactó conmigo me mostró el proyecto que querían hacer, a largo plazo, de también entender que mi rol tiene que ver con el futbol de los partidos en el juego, pero también desde la dinámica del día a día, de cómo mejorar. El Grupo es nuevo en el club, y que se apoyen en mí para liderar este proyecto que es amplio me reconforta. No solo queremos ganar partidos y ser competitivos, sino ver cómo llegar a ser competitivos, como llegar a ser “otro Atlas”, cómo se llega a que Atlas esté compitiendo a altísimo nivel. Hay una serie de cosas que hay que ir haciendo como para que eso se logre, y confiar todo eso en mí me enorgullece y me llena de responsabilidad”, se sinceró el estratega del equipo de Guadalajara en la nota, con una sonrisa de oreja a oreja.

Hernán Crespo y lo que pretende de su equipo en el campo:

“La idea del Atlas de Crespo es ser dueño del propio destino. No es una frase hecha, queremos tener una identidad clara, jugar en el campo rival, asociarse, respetar lo que somos nosotros. Queremos ser lo que nos enamoró del futbol, jugar, ser un equipo ofensivo con equilibrio defensivo. México me ha recibido de forma inmejorable, este club es un lugar espectacular para trabajar y sobre todo con todo lo que me propone el Grupo PRODI. Si solo me buscaban por resultados, era más de lo mismo. Yo quiero que mi equipo juegue a algo, y represente, que la afición se sienta identificada“, agregó el argentino, que fue muy elogiado en su país por sus trabajos en Banfield y Defensa y Justicia, siendo campeón en este último.

Crespo vive un sueño en los Zorros [Foto: Atlas FC]

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Hernán Crespo y el objetivo de su etapa como DT de Atlas:

“Si me preguntás a mí, yo quiero salir campeón (risas), ese es mi máximo deseo. Ahora, hay que ir despacio, el objetivo final es ese. En el mientras tanto, empezar a ser competitivos, y bueno, el primer paso será ser constantes en la Liguilla, que no sea una casualidad. Que sea una presencia común, que nos pongan como candidatos cuando quieran pensar en ‘a ver quiénes van a ser los ocho’ y piensen en nosotros. Para tener el cartel de candidato tienen que pasar cosas, tenemos que mejorar, cambiar la actitud, cambiar la dinámica de trabajo, hacer cosas diferentes, para llevar a Atlas a ese nivel. Todos necesitamos levantar la vara de lo que se venía haciendo, que es muy respetable. En los últimos diez años, que fueron 20 campeonatos, Atlas clasificó a Liguilla en 8. Nuestra intención a largo plazo, que llevará el tiempo necesario, será estar ahí siempre cada seis meses”, se explayó el entrenador de los ‘Zorros’, en un tono persuasivo que denotó su apego con el club.

Hernán Crespo y los rumores de una salida de Atlas a River Plate:

“Lo expliqué el otro día, es muy difícil, es muy díficil hablar de una situación de la cual no pasó nada. Lógicamente que River es mi casa, pero no pasó absolutamente nada. Al final de cuentas estoy acá con el Grupo PRODI y ellos son los que van a decidir siempre mi futuro. Mi elección está hecha y la de ellos también. Entiendo que acá la derecha, la fuerza, la tienen ellos, y yo no voy a forzar nunca nada. Y por lo que me manifestaron, ellos no tienen ningún interés de que yo me vaya. Es innecesario hablar de esto en un momento de construcción nuestra, donde estamos tratando de ser mejores, que no nos distraigan nada. Si el día de mañana se generara algo concreto y real, que ahora no pasó, siempre la decisión la tendrían ellos”, confestó el timonel del conjunto rojinegro en el cierre de la nota televisiva.

La entrevista completa de Hernán Crespo con David Faitelson: