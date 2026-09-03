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F1 EN VIVO: horarios y dónde ver el GP de Italia 2026 con la carrera de Monza

En esta nota, te contamos cómo será el cronograma del circuito y qué canales lo transmitirán.

Ferrari será local este fin de semana en la F1.
© GettyFerrari será local este fin de semana en la F1.

¡De vuelta al ruedo! Se terminó la espera y este viernes se reanudará la actividad oficial en la temporada de la Fórmula 1. Luego de dos semanas de descanso y reorganziación de la logística, es la hora de correr en el GP de Italia 2026. Los pilotos salen a la pista para afrontar un circuito que será de los más afectados por el nuevo reglamento.

En primer lugar, hay que destacar que, a diferencia del circuito anterior, Monza no tiene sprint ni qualy sprint, por lo que será un fin de semana más ‘normal’ o tradicional. Como tienen acostumbrados la mayoría de los Grandes Premios, habrá tres prácticas, una clasificación y la carrera para cerrar tres días de intensos desafíos para los corredores.

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Este viernes 4 de septiembre los seguidores de la F1 tendrán que madrugar para prenderse a la jornada. A partir de las 04.30 hora CDMX se llevará a cabo la Práctica 1, donde todos comenzarán a familiarizarse con el terreno. Más tarde, desde las 08.00 hora CDMX será el turno de presentarse para la Práctica 2, otra prueba en el mismo escenario.

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Posteriormente, este sábado 5 de septiembre se aproxima otra doble tanda de acción, en una agenda muy similar a la anterior. Desde las 04.30 hora CDMX tendrá lugar la Práctica 3, el último de los entrenamientos del fin de semana. Un rato después, la Clasificación cerrará el día a partir de las 08.00 hora CDMX, otra franja bastante tempranera.

Por último y lo más importante, el domingo 6 de septiembre llega la carrera del GP de Italia 2026, que es lo que todos los aficionados estarán ansiosos esperando. La verdad llega a las 07.00 hora CDMX, con una competencia a 53 vueltas que tendrá una duración aproximada de una hora y media contemplando algún imprevisto eventual.

McQueen presente en el GP de Italia [Foto: Getty]

McQueen presente en el GP de Italia [Foto: Getty]

Horarios para ver er EN VIVO el GP de Italia 2026 de la F1:

Viernes 4 de septiembre:
  • Práctica 1 – 04.30 hora CDMX (07.30 hora Argentina)
  • Práctica 2 – 08.00 hora CDMX (07.30 hora Argentina)
Sábado 5 de septiembre:
  • Práctica 3 – 04.30 hora CDMX (07.30 hora Argentina)
  • Clasificación – 08.00 hora CDMX (07.30 hora Argentina)
Domingo 6 de septiembre:
  • Carrera – 07.00 hora CDMX (10.00 hora Argentina)
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¿Dónde ver EN VIVO el GP de Italia 2026 de la F1?

En México, el Gran Premio de Italia en Monza se podrá sintonizar a través de cinco pantallas diferentes que están confirmadas:

  • Canal 5 (televisión abierta)
  • FOX Sports (televisión de cable)
  • FOX Sports Premium (televisión de cable con suscripción)
  • SKY Sports (vía Izzi y SKY)
  • F1 TV Pro (servicio de streaming)

En Argentina, el fin de semana de la Fórmula 1 contará con la transmisión exclusiva de Disney+ Premium, ya que FOX Sports lo transmite sin imagen en tiempo real.

Martín Zajic
Martín Zajic
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