David Faitelson no se guardó nada tras la eliminación del América de la Leagues Cup y cuestionó duramente a Guillermo Almada por sus críticas al arbitraje y al VAR.

Después de comenzar la temporada de la mejor manera y con el sueño de ganarlo todo, América recibió un durísimo golpe este miércoles tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2026.

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El equipo de Guillermo Almada igualó 2-2 ante Rayados de Monterrey en los 90 minutos y luego cayó 5-4 en la tanda de penales, despidiéndose del torneo internacional. Ahora, Las Águilas deberán enfocarse al 100% en el Apertura 2026 de la Liga MX.

El entrenador uruguayo se mostró muy molesto con el arbitraje y el VAR por el penal que le cobraron a los regios y en conferencia no se guardó nada: “No es un error, un horror la decisión del VAR, que tenía que haber ayudado a los árbitros, al final terminó siendo decisivo”.

🚨 ALMADA HABLA DEL ARBITRAJE



🗣️ "MIRANDA TIENE ANTECEDENTES DE PERJUDICAR AL CLUB"



🗣️ "HOY FUE MUY EVIDENTE"



🗣️ "EL VAR TENDRÍA QUE HABER AYUDADO"



🗣️ "NO ES UN ERROR, ES UN HORROR LA DECISIÓN DEL VAR"#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/eS8DyJJYpp — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026

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Sin embargo, el reconocido periodista mexicano David Faitelson apuntó contra el entrenador por sus declaraciones y encendió la polémica en redes sociales. El periodista cuestionó duramente a Almada por responsabilizar al arbitraje de la eliminación del conjunto azulcrema.

¿Qué dijo Faitelson?

“El América se queja del arbitraje y del VAR… Guillermo Almada se refugia en el arbitraje para justificar su primer fracaso… Que alguien le avise que esto no es, con todo respeto, ni Santos, ni Pachuca, ni Valladolid y ni Oviedo. Esto es América y cuando se pierde, se fracasa…”, escribió el periodista en primer lugar.

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“El América acusa directamente a Erick Yahir Miranda de una persecución. Guillermo Almada, irresponsablemente, lo señala. Se equivoca el uruguayo…”, agregó Faitelson en su cuenta de X y los comentarios en su contra no tardaron en llegar.

En sintesis

Rayados de Monterrey eliminó al América en penales tras empatar 2-2 en la Leagues Cup.

eliminó al América en penales tras empatar 2-2 en la Leagues Cup. David Faitelson criticó a Guillermo Almada por culpar al arbitraje tras la eliminación del América.

criticó a Guillermo Almada por culpar al arbitraje tras la eliminación del América. Guillermo Almada señaló al árbitro Erick Yahir Miranda por el fallo del VAR.