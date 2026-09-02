A poco rato del ‘kick-off’, se confirmó el árbitro para el duelo entre América y Rayados, que chocarán esta noche en California soñando con meterse en la gran final. Tendremos un choque de titanes en el Dignity Health Sports Park, entre dos clubes poderosos llenos de figuras que se cruzan por la semifinal de la Leagues Cup 2026.

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Para este enfrentamiento de alto vuelo con muchísimo en disputa, el juez elegido fue Mario Alberto Escobar, que estará a cargo del cruce entre las ‘Águilas’ y ‘La Pandilla’. El experimentado silbante será visto con lupa y su actuación debe ser perfecta para no condicionar las posibilidades de uno u otro de pasar a la siguiente ronda.

Mario Alberto Escobar es un colegiado guatemalteco de 39 años de edad, nacido en septiembre de 1986 en Mixco, Guatemala. Su padre, Mario Efraín Escobar, fue réferi y le heredó la pasión por el arbitraje. Además, el legado familiar también pasa por su tío, que tuvo un pasado menos conocido como juez de futbol también.

Mario Escobar, un árbitro con carácter [Foto: Getty]

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Desde chico, Mario Escobar estuvo vinculado al futbol, pues jugaba como zaguero central en el equipo escolar, llegando a ser subcapitán. Su relación con el arbitraje tardaría en llegar, pues inició su camino en su primer año de Universidad. Aunque había ido a estudiar Ingeniería Química, terminó inclinándose por otra profesión.

El silbante que dirigirá la semifinal de Leagues Cup 2026 entre América y Rayados se convirtió en árbitro internacional FIFA en 2013, y desde entonces ha tenido un largo trayecto. Es uno de los jueces con más experiencia en la Liga de Guatemala, pero se ha ganado un nombre dirigiendo en los torneos más prestigiosos de la región.

Uno de los más grandes orgullos de Mario Alberto Escobar tiene que ver con que es un réferi mundialista tras haber estado en Qatar 2022, donde le tocó actuar como árbitro principal. Además, tuvo el privilegio de ser designado para competencias importantes como la Copa América, la Copa Africana de Naciones, la Nations League, etcétera.

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Conductir partidos en instancias decisivas no es novedad para el protagonista, pues tiene en su espalda una final de Concachampions y una de Copa Oro, que sorteó exitosamente. El América vs. Rayados de esta Leagues Cup 2026 es otro desafío importante para el cual Mario Escobar se encuentra más que preparado para poder afrontar.