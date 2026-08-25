Semifinales de Leagues Cup 2026: cuándo se juegan, sedes, clasificados y partidos

En este manual, todo lo que tienes que saber sobre la ronda que viene en el torneo entre MLS y Liga MX.

La Leagues Cup 2026 se alista para darle lugar a una instancia crucial de la temporada del certamen internacional: las semifinales. Se viene la penúltima fase de la competencia, que definirá quiénes se quedarán con los dos boletos al partido por la gloria. A continuación, todos los detalles sobre esta etapa decisiva de la campaña.

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¿Cuáles serán los clasificados a semifinales de la Leagues Cup 2026?

Los cuatro equipos que disputarán la siguiente llave de la competición serán los ganadores de estos cuatro enfrentamientos de cuartos:

Partido 1 – Monterreyvs. Chicago Fire.

– Monterreyvs. Chicago Fire. Partido 2 – León vs. Real Salt Lake.

– León vs. Real Salt Lake. Partido 3 – Toluca vs. Austin FC.

– Toluca vs. Austin FC. Partido 4 – América vs. Columbus Crew.

¿Cómo serán los cruces de semifinales de la Leagues Cup 2026?

De acuerdo al formato de esta edición, el ganador de Cuartos 1 irá ante Cuartos 4 y el ganador de Cuartos 2 irá ante Cuartos 3. Así, podría haber un posible Monterrey vs. América o un posible León vs. Toluca, si consiguiesen clasificar los equipos mexicanos. Así queda el cuadro de los Playoffs rumbo a las semifinales del torneo entre MLS y Liga MX.

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Todos aspiran a quedarse con este trofeo [Foto: Leagues Cup]

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026?

La próxima ronda del torneo continental se llevará a cabo entre el martes 1 y miércoles 2 de septiembre, esto es de inmediato, la semana próxima. El martes 1 se jugará la primera semifinal, mientras que el miércoles 2 se disputará la segunda semifinal. Se separan los cruces en días separados para poder enfocar la atención en cada uno.

¿Dónde se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026?

La siguiente instancia del evento deportivo tendrá lugar en sedes neutrales que seleccionará la organización y que anunciará antes de este fin de semana tras resolverlo. Tal como ocurrió en cuartos, los estadios que serán escogidos serán en Estados Unidos. Las sedes mexicanas fueron una excepción exclusiva de la fase de liga en pocos casos.

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¿Cómo quedaron las semifinales pasadas de la Leagues Cup?

Previo a la edición 2026, en la temporada anterior del campeonato habían llegado cuatro semifinalistas estadounidenses, sin ningún mexicano de por medio. LA Galaxy-Seattle Sounders y Orlando City-Inter Miami fueron los cruces de aquella edición 2025, clasificándose luego a la final Seattle y Miami, con los Sounders campeones.