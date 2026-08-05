36 equipos inician en este mes de agosto un camino dificultoso hacia la gloria en la Leagues Cup 2026. Esta es la sexta temporada de la competencia de la que participan solo clubes de Liga MX y MLS, que se enfrentan entre sí desde la fase de liga hasta la final. A continuación, el desglose de todos aquellos que cumplieron el sueño de ganarla.

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¿Quién fue el último campeón de la Leagues Cup?

El último club que pudo alcanzar la gloria en este certamen fue Seattle Sounders, de la Major League Soccer de Estados Unidos, que se consagró en la edición 2025. En la definición de la temporada pasada, venció por 3-0 a Inter Miami en la gran final, partido recordado por los incidentes que se produjeron tras el desenlace.

¿Quién es el máximo campeón de la Leagues Cup?

Hasta el momento, no hay un “líder indiscutido” del palmarés con diferencia sobre los demás equipos que pudieron levantar el trofeo del campeonato continental. Todos los consagrados lo hicieron una única vez en su historia, por lo que los que fueron campeones de este torneo poseen un sólo título de Leagues Cup.

Seattle Sounders, el último campeón de Leagues Cup [Foto: Getty]

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Todos los campeones de la Leagues Cup en la historia:

Estos son todos los ganadores de los títulos de las ediciones anteriores del evento deportivo entre Liga MX y MLS:

Cruz Azul (2019) – le ganó la final por 2-1 a Tigres UANL.

– le ganó la final por 2-1 a Tigres UANL. Club León (2021) – le ganó la final por 3-2 a Seattle Sounders.

– le ganó la final por 3-2 a Seattle Sounders. Inter Miami (2023) – le ganó la final por penales a Nashville.

– le ganó la final por penales a Nashville. Columbus Crew (2024) – le ganó la final por 3-1 a LAFC.

– le ganó la final por 3-1 a LAFC. Seattle Sounders (2025) – le ganó la final por 3-0 a Inter Miami.

En este escenario, queda en evidencia queEstados Unidos domina transitoriamente el historial de campeones de la Leagues Cup. Hubo 3 consagrados de la Liga MX y 2 consagrados de la MLS. Las primeras dos ediciones fueron para México, y las últimas tres temporadas para los norteamericanos. ¿Quién celebrará en 2026?