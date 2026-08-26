José Raúl Zúñiga estaba viviendo una pesadilla en Coapa hasta el día de hoy, por no recibir minutos en la corriente temporada bajo la conducción de Guillermo Almada. El delantero venía apartado por no ser tenido en cuenta en América, y le estaban buscando equipo no solo por no estar utilizado sino porque ocupaba plaza de NFM.

Publicidad

A esta situación, como si fuera poco, se la ha agregado un nuevo episodio que azota contra la integridad del atacante. Hace instantes se confirmó una nueva delicada lesión que sufrió el colombiano en los entrenamientos, que lo dejará largo tiempo fuera. La misma se produjo en el día de ayer y se comunicó luego de los estudios.

El parte médico oficial del América anunció que la misma se trata de una lesión de cartílago en cóndilo medial, un percance poco conocido pero severo para los futbolistas. Es una lesión en el cartílago de la parte interna de la rodilla, que afecta la zona del fémur que entra en contacto con ese sector de la pierna, una zona delicada.

Zúñiga suma dolores de cabeza en el América [Foto: Getty]

Publicidad

Luego de saberse en la institución el tipo de lesión, José Raúl Zúñiga fue sometido a una intervención quirúrgica que, tal informó el club hace minutos, fue exitosa. A partir de este momento, la ‘Pantera’ iniciará la etapa de reposo y rehabilitación, que le demandará un extenso período donde no podrá pisar un campo de juego.

Este escenario implica para el delantero de las ‘Águilas’ que será baja por varios meses, que pueden ser… ¡entre 3 y 12! según cómo vaya respondiendo el físico del jugador. La cirugía fue solo el primer paso, y en la institución ya contemplan que el América no podrá tenerlo dentro del plantel profesional para el Apertura 2026 o por más tiempo.

Bajo estas circunstancias, José Raúl Zúñiga tampoco podrá salir a otro equipo en este mercado de fichajes, y tendrá que quedarse en el Nido a recuperarse de la lesión. Es una mala noticia para el futbolista, que seguirá sin jugar, y para la institución, que debe pagar un salario a una pieza que no usa en la Liga MX y no le permite liberar cupo.