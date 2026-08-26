Los dos refuerzos que tendrá Atlas para la J7

Este martes, el conjunto de Atlas dio a conocer de manera oficial la baja de Gustavo Ferrareis. De esta manera, Hernán Crespo pierde a una pieza importante para el equipo, sin embargo, tendría a un par de refuerzos disponibles para un par de fechas más, es decir, no estarían listos para la Jornada 6, pero sí para enfrentar a Atlante.

Publicidad

Los dos fichajes para Atlas

La mañana de hoy, el conjunto rojinegro reveló la llegada de Adonis Frías, quien llegara precisamente del Santos de Brasil, equipo al que se irá Ferrareis. Aunque lo han dado a conocer a media semana, aún hace falta que se haga una adaptación al equipo y que pueda quedar registrado en la Liga MX, por lo que no estaría listo para el duelo de este fin de semana frente a Querétaro.

La segunda noticia de “refuerzo” que tendría el estratega para el duelo ante los Potros, es la de Jorge Sánchez, quien llegó como fichaje en este torneo, pero lamentablemente salió lesionado. Hasta el momento, no han contado al 100% con este jugador, por lo que podría decirse que es una “nueva” incorporación al equipo.

De acuerdo con la información de Multimedios Deportes, el lateral derecho ya se encuentra haciendo trabajo físico, pero se mantendrá en observación para saber si estaría listo para el juego ante Gallos Blancos, aunque por la duda en la que se menciona, es más probable que lo recuperen para el juego ante los blaugranas, por lo que se sumaría a Adonis.

Publicidad

Estas serían las incorporaciones que estaría teniendo la plantilla en sus próximos partidos, con la idea de seguirse apoderando de la parte alta de la tabla general. A diferencia de América que son líderes, los rojinegros no jugarán la Leagues Cup y llegarán más descansados para su duelo de la J6 con la idea de arrebatarles el primer puesto.

En síntesis