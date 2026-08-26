Después de lo ocurrido en la temporada anterior, México tenía la obligación de dar la cara en esta edición y lo hizo con creces. La Liga MX acaba de hacer historia en la Leagues Cup 2026, dejando en el olvido la última representación y dando vuelta la página. Nuevamente, el futbol mexicano ha quedado en lo más alto y es un orgullo para todos.

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En los cuartos de final, sus equipos arrasaron sin sufrir, ganaron en el tiempo reglamentario y las semifinales las jugarán ¡todos clubes mexicanos! Cabe recordar, además, que esta fase anterior se desarrolló en su totalidad en Estados Unidos, por lo que los cuadros de Liga MX tenían un doble desafío. Sin embargo, todos estuvieron a la altura.

Mientras que Real Salt Lake, Chicago Fire, Austin FC y Columbus Crew quedaron eliminados, León, Rayados, Toluca y América se metieron entre los cuatro mejores de esta edición. En ese mismo orden, los representantes de México fueron derrotando a sus correspondientes rivales en el país vecino, sin dejar rastro de la MLS en el torneo.

El último campeón fue Seattle… ¿y en 2026 quién será? [Foto: Getty]

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En este sentido, por las llaves que se habían conformado en el cuadro, los cruces confirmados de semifinales serán Toluca vs. León por un lado, y América vs. Rayados por otro. Los dos máximos campeones de la Liga MX y los dos equipos de mejor actualidad y proyección del futbol mexicano, todos con chances de ganar la Leagues Cup 2026.

Según el calendario oficial de la Leagues Cup, la primera semifinal se jugará el martes 1 de septiembre y sería la que protagonizarán el Toluca de Mohamed y el León de Gandolfi. Mientras tanto, tal indica el fixture del torneo en cuestión, la segunda semifinal será el miércoles 2 de septiembre, con el América de Almada y el Monterrey de Almeyda.

Los horarios de cada uno de los partidos de semifinales serán comunicados por medio de las redes sociales de la Leagues Cup 2026 antes del fin de semana. En torno a las sedes, los juegos se disputarán en canchas neutrales en Estados Unidos, por lo que los fans mexicanos deberán movilizarse si quieren asistir. No habrá encuentros en México.

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Este escenario de cartón lleno es inédito en la competencia desde su fundación: es la primera vez que hay cuatro mexicanos semifinalistas. El año pasado había ocurrido todo lo contrario, pues fueron cuatro semifinalistas estadounidenses. En el resto, se habían repartido plazas entre Liga MX y MLS. Esta vez, ya se sabe que el trofeo se quedará en suelo tricolor.