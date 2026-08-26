El portero costarricense tuvo otro gesto de compromiso con los 'Felinos' en los últimos días del libro de pases.

Los Pumas de la UNAM cuentan con varias estrellas en su plantel profesional, más ahora con la llegada de César Huerta, pero el nombre más ‘pesado’ es el de Keylor Navas. El guardameta de espectacular trayectoria por los mejores clubes del mundo llegó a Ciudad Universitaria con ilusión y no la ha perdido pese al último subcampeonato.

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Con distintas actitudes fuera de la cancha y su comportamiento dentro del campo, el golero se ha convertido en un referente y líder indiscutido del equipo auriazul. Dentro del vestidor, su voz de mando ha tomado fuerza con el paso de los meses de su estadía y actualmente es el capitán y emblema del conjunto que dirige Esteban Solari.

En este sentido, en las últimas horas el futbolista ha vuelvo a demostrar su compromiso con el club con un gesto clave que evidencia sus ganas de quedarse y gritar campeón. Keylor Navas se quedó con la espina clavada de aquella final perdida de Pumas, y tiene sed de revancha con la esperanza de tenerla antes de este fin de año.

Keylor no se mueve de Pumas [Foto: Getty Images]

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Esta semana, el arquero ha descartado una oferta suculenta para irse a jugar a la MLS, agradeciendo la propuesta y argumentando que piensa quedarse en Pumas a largo plazo. Con contrato vigente y una edad ya avanzada, Keylor Navas no se desespera por seguir ‘trotando mundos’ y disfruta la comodidad y el día a día en Cantera.

La noticia fue revelada por Diez Deportivo, con llegada a la MLS, que destapó que San Diego FC era el equipo interesado en el jugador y el que le elevó el ofrecimiento formal. El ex club de Chucky Lozano tiene un cupo de futbolista franquicia y quiso apostar por la ex leyenda de Real Madrid, pero la negativa del mismo fue contundente.

Internamente, San Diego no llegó a contactarse con Pumas UNAM ya que Keylor cortó de raíz la posibilidad pues está feliz en México y en su club. Su máximo sueño es conquistar la Liga MX y el regreso del ‘Chino’ pone a la institución un pasito más cerca de lograrlo. Navas no quiere irse sin dejar su huella y poder levantar un trofeo en CU. ¿Lo conseguirá en el Apertura 2026?