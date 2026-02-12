El Estadio Cuauhtémoc abre sus puertas este jueves por la noche, para albergar un prometedor espectáculo de Concachampions. Desde las 19.00 horas, ‘La Máquina’ de Cruz Azul regresa a Puebla para la revancha de la primera ronda de la competición internacional. Allí, se verán las caras ante Vancouver FC, que viajó desde Canadá en busca de conseguir una hazaña.

Para este compromiso del día de la fecha, el conjunto celeste sorprendió a todos en la previa ya que presentará una formación inédita. En una decisión que causó asombro en las redes sociales de inmediato, Nicolás Larcamón metió mano en el equipo y realizó varias modificaciones. Así, muchos de los habituales titulares no serán de la partida en el juego de este 12 de febrero.

En esta oportunidad, Cruz Azul saldrá con mayoría de suplentes en el once inicial ‘alternativo’ que comenzará el encuentro ante Vancouver FC. Nombres como Andrés Gudiño, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Charly Rodríguez, Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino no arrancan el partido. No obstante, el cuerpo técnico tiene su fundamento para semejantes determinaciones.

Esta decisión que surje del entrenador y su staff técnico se basa en que optaron por preservar jugadores para el duelo ante Tigres. El próximo domingo, La Máquina recibirá a los ‘Felinos’ en un duelo que será clave al acabar la temporada cuando se definan las posiciones finales. Por ello, muchas de las figuras descansarán con vistas a ese siguiente desafío.

Por supuesto, la posibilidad de inclinarse por ‘guardar futbolistas’ parte del hecho de que Cruz Azul tiene la serie de Concacaf prácticamente liquidada. En el partido de ida de esta primera ronda, le ganaron por 3-0 a Vancouver FC en Canadá, y la revancha es hoy en casa y con su afición. Así las cosas, todo indica que no será una ardua tarea para los celestes sellar la clasificación.

Con la salida de varias estrellas del equipo, la alineación confirmada dispuesta por Nicolás Larcamón para el juego de Concachampions será la siguiente: Emmanuel Ochoa; Amaury Morales, Willer Ditta, Amaury García, Jorge Rodarte, Omar Campos; Andrés Montaño, Jeremy Márquez; José Paradela; Luka Romero y Gabriel Fernández. Cruz Azul inicia con solo cinco jugadores de los que suelen ser titulares en el once ideal de Larcamón.