Cruz Azul será el equipo mexicano encargado de poner fin a esta semana de acción de la Concachampions. El cuadro cementero disputará este jueves el partido de vuelta de la primera ronda, donde recibirá a Vancouver FC. Tras lograr un contundente triunfo en la ida, los celestes buscarán liquidar la serie en condición de local ante su público.

En el primer duelo de la llave, ‘La Máquina’ se impuso por 3-0 en Canadá y de este modo se trajo una ventaja que lo pone con un pie en octavos de final. José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino anotaron los goles de aquel encuentro, que dejó bien posicionado al equipo de Nicolás Larcamón. Así, esa última plaza se definirá esta noche.

Esta revancha de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup se disputará este jueves 12 de febrero, y está estipulado a iniciar desde las 19.00 hora CDMX. En comparación a los días anteriores, hoy no habrá otro encuentro luego de este compromiso. El partido de Cruz Azul ante Vancouver FC será el único de la jornada de hoy en el certamen.

Sede particular para el Cruz Azul vs. Vancouver FC de la Concachampions 2026:

Mientras que ‘La Máquina’ se había acostumbrado a ser local en el Estadio Olímpico Universitario el último tiempo, han tenido que mudarse de ese recinto este año. Es que Pumas decidió no renovar su contrato para seguir jugando en CU, dejando a Cruz Azul sin estadio para disputar los partidos “en casa” en el resto de la temporada.

Por este motivo, la directiva del cuadro celeste llegó a un acuerdo con Puebla y mudó su localía al Estadio Cuauhtémoc, que compartirá con ‘La Franja’. A diferencia del anterior, este establecimiento cuenta con menor capacidad (pasó de uno de setenta a uno de cincuenta mil ubicaciones). No obstante, los han recibido con mucha calidez y ya están a gusto aquí.

Cruz Azul en el Cuauhtémoc, su nueva casa [Foto: Getty]

¿Cuándo fue la última vez que hubo Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc?

El encuentro de este jueves representa más para el estadio del Puebla que para el propio Cruz Azul, que tiene la serie prácticamente sellada con la victoria de la ida. Es que el recinto volverá a albergar un juego de Concacaf después de ¡33 años! Sí, el predio no recibía un encuentro del torneo continental desde 1993, cuando ‘La Franja’ enfrentó a Deportivo Saprissa de Costa Rica. Tres décadas después, vuelve la acción de la competencia a este estadio.

¿Cuál es el estadio original de Cruz Azul?

Lo cierto es que estos edificios por los cuales se movilizando ‘La Máquina’ son simplemente estadías transitorias. Habitualmente, su casa es el Estadio Azteca, pero está siendo remodelado con vistas a la Copa del Mundo y no podrá utilizarse por varios meses más. De esta manera, el último tiempo ha tenido que salir de allí y ocupar otros recintos. Ahora, su próximo hogar será el Estadio Cuauhtémoc.