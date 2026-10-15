¿Juega Lucas Paquetá? Las alineaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Desde las 18:30 hs de la CDMX, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2026. La serie comenzará en Argentina y se definirá la próxima semana en Brasil, donde se conocerá al equipo que avanzará a la gran final del certamen continental.
En el día de ayer, Palmeiras visitó a Fluminense en la otra semifinal y consiguió una victoria por 2-1 que lo deja muy cerca de disputar nuevamente la final de la competición internacional, tal como ocurrió en la edición pasada.
Por su parte, el Pincha buscará aprovechar la localía para conseguir un buen resultado ante su gente. Flamengo, uno de los favoritos al título, intentará llevarse una ventaja de Argentina para definir la clasificación la próxima semana en el Maracaná.
Alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
- Muslera
- Mancuso
- Núñez
- González Pirez
- Benedetti
- Palacios
- Castro
- Piovi
- Rodríguez
- Burgos
- Carrillo
Alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
- Rossi
- Varela
- Ortiz
- Pereira
- Sandro
- Carrascal
- Pulgar
- Saúl
- Paquetá
- Lino
- Pedro
Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming
En sintesis
- Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo en la semifinal de ida de la Libertadores.
- Palmeiras derrotó 2-1 a Fluminense en la otra semifinal disputada en la jornada previa.
- Fernando Muslera y Guido Carrillo forman parte de la alineación titular de Estudiantes.