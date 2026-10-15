¿Juega Lucas Paquetá? Las alineaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Estudiantes recibe a Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

Desde las 18:30 hs de la CDMX, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2026. La serie comenzará en Argentina y se definirá la próxima semana en Brasil, donde se conocerá al equipo que avanzará a la gran final del certamen continental.

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En el día de ayer, Palmeiras visitó a Fluminense en la otra semifinal y consiguió una victoria por 2-1 que lo deja muy cerca de disputar nuevamente la final de la competición internacional, tal como ocurrió en la edición pasada.

Por su parte, el Pincha buscará aprovechar la localía para conseguir un buen resultado ante su gente. Flamengo, uno de los favoritos al título, intentará llevarse una ventaja de Argentina para definir la clasificación la próxima semana en el Maracaná.

Alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Muslera

Mancuso

Núñez

González Pirez

Benedetti

Palacios

Castro

Piovi

Rodríguez

Burgos

Carrillo

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Alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Rossi

Varela

Ortiz

Pereira

Sandro

Carrascal

Pulgar

Saúl

Paquetá

Lino

Pedro

En sintesis