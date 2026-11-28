Todo lo que necesitas saber sobre la gran definición entre el Verdão y el Pincha en Montevideo: presente de ambos clubes, bajas sensibles, horario para México y cómo formarían en el Estadio Centenario.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se disputa la gran final única de la Copa Libertadores 2026. Palmeiras se enfrenta a Estudiantes de La Plata a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del histórico Estadio Centenario de Montevideo, en un duelo decisivo por la gloria continental.

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El conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, llega a esta cita con la ambición de conquistar el cuarto trofeo continental de su historia tras dejar en el camino a Fluminense en las semifinales por definición desde el punto penal. El Verdão apuesta por su jerarquía internacional y un planteamiento táctico equilibrado, manteniendo únicamente un par de dudas en el mediocampo y la banda izquierda para definir su once estelar.

Por su parte, el cuadro platense arriba a Uruguay bajo la conducción técnica de Alexander Medina con la ilusión de levantar su quinta Copa Libertadores. El León intentará imponer su mística copera mediante una línea de cinco defensores para neutralizar el poderío ofensivo rival y golpear en los momentos clave del encuentro.

La alineación de Palmeiras

Carlos Miguel

Murilo Clarin.com

Gustavo Gómez

Alexander Barboza

Agustín Giay

Marlon Freitas

Lucas Evangelista

Joaquín Piquerez

Jhon Arias

José Manuel “Flaco” López

Vítor Roque

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La alineación de Estudiantes

Fernando Muslera

Eros Mancuso

Santiago Núñez

Marcos Rojo

Leandro González Pírez

Gastón Benedetti

Ezequiel Piovi

Alexis Castro

Joaquín Tobio Burgos

Tiago Palacios

Guido Carrillo

En sintesis