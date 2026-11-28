Este sábado 28 de noviembre de 2026 se disputa la gran final única de la Copa Libertadores 2026. Palmeiras se enfrenta a Estudiantes de La Plata a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del histórico Estadio Centenario de Montevideo, en un duelo decisivo por la gloria continental.
El conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, llega a esta cita con la ambición de conquistar el cuarto trofeo continental de su historia tras dejar en el camino a Fluminense en las semifinales por definición desde el punto penal. El Verdão apuesta por su jerarquía internacional y un planteamiento táctico equilibrado, manteniendo únicamente un par de dudas en el mediocampo y la banda izquierda para definir su once estelar.
Por su parte, el cuadro platense arriba a Uruguay bajo la conducción técnica de Alexander Medina con la ilusión de levantar su quinta Copa Libertadores. El León intentará imponer su mística copera mediante una línea de cinco defensores para neutralizar el poderío ofensivo rival y golpear en los momentos clave del encuentro.
La alineación de Palmeiras
- Carlos Miguel
- Murilo Clarin.com
- Gustavo Gómez
- Alexander Barboza
- Agustín Giay
- Marlon Freitas
- Lucas Evangelista
- Joaquín Piquerez
- Jhon Arias
- José Manuel “Flaco” López
- Vítor Roque
La alineación de Estudiantes
- Fernando Muslera
- Eros Mancuso
- Santiago Núñez
- Marcos Rojo
- Leandro González Pírez
- Gastón Benedetti
- Ezequiel Piovi
- Alexis Castro
- Joaquín Tobio Burgos
- Tiago Palacios
- Guido Carrillo
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En sintesis
- Palmeiras y Estudiantes disputan la final de Copa Libertadores este 28 de noviembre en Montevideo.
- Palmeiras busca su cuarto título continental dirigido por Abel Ferreira tras eliminar al Fluminense.
- Estudiantes de La Plata intenta conquistar su quinta Copa Libertadores bajo el mando de Alexander Medina.