Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan por el título de la Copa Libertadores 2026. Conoce qué establece el reglamento de CONMEBOL en caso de empate durante los 90 minutos y cómo se definirá al campeón si persiste la igualdad.

Este sábado, desde las 14:00 horas de la CDMX, se definirá al nuevo campeón de América. Después de varias ediciones con finales protagonizadas por equipos brasileños, la Copa Libertadores 2026 tendrá un duelo entre dos históricos del continente: Palmeiras y Estudiantes de La Plata. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Por un lado estará Palmeiras, que quiere seguir haciendo historia y conquistar su cuarta Copa Libertadores. El conjunto brasileño ya sabe lo que significa disputar este tipo de encuentros y buscará sumar una nueva estrella internacional para acercarse a los máximos ganadores del certamen.

Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, que vuelve a disputar una final después de 17 años. La última vez fue en 2009, cuando el Pincha derrotó a Cruzeiro y consiguió su cuarta Libertadores. Ahora, el equipo argentino quiere repetir aquella hazaña y conquistar la quinta corona de su historia.

Si consigue el título, Estudiantes se convertirá en el tercer equipo argentino con más Copas Libertadores, solamente por detrás de Independiente, que tiene siete, y Boca Juniors, que acumula seis. Además, superará a River Plate, que también cuenta con cuatro conquistas.

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¿Hay tiempo extra o penales si Palmeiras y Estudiantes empatan?

Sí. Al tratarse de una final única, el reglamento de la CONMEBOL establece que, si Palmeiras y Estudiantes terminan empatados después de los 90 minutos reglamentarios, deberán disputar un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de la prórroga, el nuevo campeón de América se definirá mediante una tanda de penales. De esta manera, no habrá posibilidad de que la final termine empatada y ambos equipos tendrán que buscar un ganador para levantar el trofeo.

En sintesis

Habrá tiempo extra de 30 minutos y penales si Palmeiras y Estudiantes empatan.

si y empatan. Palmeiras y Estudiantes disputan la final de Copa Libertadores este sábado en Montevideo .

de este sábado en . Estudiantes busca su quinta Copa Libertadores tras 17 años y Palmeiras intenta conquistar su cuarta.