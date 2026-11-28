Abel Ferreira sorprendió al no colocar de titular a Vitor Roque en la alineación de Palmeiras. El motivo de la ausencia del delantero brasileño.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la gran final de la Copa Libertadores 2026. El mítico Estadio Centenario de Montevideo es el escenario de este partido entre dos históricos de la competición en un juego que inicia a las 14:00hs (CDMX).

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Palmeiras y Estudiantes llegaban con unas alineaciones titulares casi anunciadas en la previa. Sin embargo, en el Verdao existía una duda acerca de la presencia de Vitor Roque en el conjunto inicial y finalmente Abel Ferreira tomó la decisión de dejarlo de suplente.

Vitor Roque es un habitual titular de Palmeiras, por eso sorprende que sea suplente en la final frente a Estudiantes. Es cierto que el delantero brasileño ha tenido problemas en uno de sus tobillos que le hicieron perderse varios partidos durante el año.

No obstante, Vitor Roque ya sumó minutos en los últimos seis encuentros de Palmeiras excepto por el del pasado fin de semana en el que el Verdao utilizó todos suplentes. Evidentemente es una decisión táctica de Abel Ferreira, quien decidió colocar como titular a Ramón Sosa.

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Ramón Sosa es un extremo veloz y potente que puede ayudar más en el aspecto defensivo y también es un jugador alto que puede darle una opción más en el juego aéreo tanto ofensivo y defensivo al Palmeiras, considerando que Estudiantes es fuerte en ese aspecto. Por lo tanto Vitor Roque seguramente sume minutos en la segunda mitad.