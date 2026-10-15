Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming

Estudiantes recibe a Flamengo este jueves 15 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Revisa los horarios, los canales de TV y las plataformas de streaming disponibles para ver el partido en vivo.

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre por el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) en La Plata y comienza a partir de las 18:30hs (Ciudad de México) / 21:30hs (Argentina).

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Este compromiso cruza a dos clubes históricos del continente en una serie electrizante por un lugar en la gran final. El Pincha intenta hacerse fuerte ante su gente para sacar una ventaja vital en la ida, mientras que el Mengao busca imponer su jerarquía en suelo argentino antes del duelo de vuelta.

¿Por dónde ver el partido?

El choque de semifinales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de este jueves 15 de octubre se puede ver en México y la región a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney+ Premium, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play

Fox Sports, Telefe, Disney+ Premium, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play Brasil: TV Globo, Paramount+, CazéTV, Globoplay

TV Globo, Paramount+, CazéTV, Globoplay Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports

ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, Fanatiz

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, Fanatiz España: DAZN / Sportdigital FUSSBALL

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Estudiantes de La Plata llega motivado tras sellar su clasificación a esta instancia decisiva impulsado por una sólida estructura colectiva y el orden táctico. El equipo de Eduardo Domínguez pretende presionar alto en el UNO, limitar el circuito ofensivo del rival y tomar aire en el marcador para viajar a Brasil con ventaja.

Por su parte, el Flamengo desembarca en La Plata enfocado en imponer su alto volumen de juego e individualidades. El cuadro carioca buscará controlar el ritmo del encuentro, contrarrestar la intensidad del conjunto argentino y llevarse un resultado favorable para definir la llave en el Maracaná.

En sintesis

Estudiantes y Flamengo disputan hoy la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

hoy la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 18:30 horas CDMX en el Estadio UNO.

a las 18:30 horas CDMX en el Estadio UNO. Eduardo Domínguez buscará sacar ventaja de local antes de viajar a Brasil.