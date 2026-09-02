El talentoso enganche chileno no será parte del juego de hoy en Córdoba. El motivo de su baja.

El encuentro de este miércoles 2 de septiembre entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors tomará el centro de la escena, no solo en Argentina sino en todo el continente. Con transmisión en la mayor parte de Latinoamérica, los aficionados futboleros sintonizarán el que promete ser un gran partido en busca de una clasificación.

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En la jornada de hoy, el ‘Fortín’ y el ‘Xeneize‘ se medirán por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, donde se pondrá en juego un boleto a los cuartos de final. El vencedor se meterá entre los ocho mejores de esta edición del torneo y seguirá en carrera por el título, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin más chances.

Para este desafío trascendental, Vélez no podrá utilizar a su estrella Diego Valdés. El talentoso mediocampista ofensivo no solo no aparece en la alineación titular, sino que no integra siquiera la convocatoria del equipo de Liniers. Boca no tendrá que sufrir al chileno como le ocurrió la última vez que se enfrentaron estos conjuntos.

Valdés anotó en el anterior juego de Copa Argentina [Foto: Vélez]

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En esta ocasión, el enganche sufrió una lesión muscular (desgarre) en el sóleo, que lo hará perderse este duelo clave de Copa Argentina 2026. Según indicó el parte médico oficial de Vélez Sarsfield, Diego Valdés tendrá para tres semanas de recuperación, ausentándose en juegos importantes. Será una baja muy sensible para su club.

Desafortunadamente, esta situación no es noticia para el protagonisma: desde América traía problemas en ese sector de la pierna, que le impidieron despedirse en mejor nivel. El propio André Jardine, el DT que tuvo en el cuadro mexicano, había reconocido que esa zona lo tuvo a maltraer mucho tiempo, y al día de hoy le sigue dando dolores.

Desde su llegada a Vélez Sarsfield, Diego Valdés ya ha tenido que lidiar con cuatro lesiones diferentes, motivo por el cual sus fanáticos tienen visto de reojo al futbolista. Este inconveniente que lo margina del cruce con Boca se ha vuelto reiterativo y fastidia a la afición, que sabe que tiene un crack en el plantel pero no pueden disfrutarlo.

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Otra curiosidad que se han lamentado en el ‘Fortín’ tiene que ver con que este año Valdés participó en los tres goles que le marcaron a Boca. En el Torneo Clausura dio las dos asistencias del 2-1 ante Boca, y en el Torneo Apertura, marcó el único gol del 1-1 con Boca. Esta vez no podrá hacer la diferencia en octavos de la Copa Argentina 2026.

El gol de Diego Valdés en el último cruce entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors: