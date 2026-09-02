Sobre el desenlace del mercado de fichajes de verano, Atlas tiene avanzada la contratación de Kevin Zenón, virtuoso mediocampista argentino de 25 años de edad. Con la luz verde del entrenador Hernán Crespo, los ‘Zorros’ buscan alcanzar un acuerdo en las próximas horas para que el futbolista viaje para firmar contrato y ser presentado.

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Actualmente, el apuntado no está teniendo protagonismo en Boca Juniors, su actual equipo en el futbol argentino, por lo que también presiona para llegar al Atlas en breve. Aunque comenzó siendo un jugador importante, la incorporación de otras figuras en su posición llevó a Kevin Zenón a perder terreno y a buscar otros horizontes.

Mientras la directiva rojinegra aguarda concretar el pase, Davoo Xeneize y La Cobra reaccionaron a la posibilidad de que el volante salga de Boca Juniors a la Liga MX. Los dos streamers más populares del conjunto ‘azul y oro’ fueron consultados por usuarios de Atlas por su opinión del potencial refuerzo y de ello se refirieron.

“¿Está confirmado lo de Zenón? A mí es un jugador que me gusta mucho, en Atlas la va a romper toda”, manifestó Davoo en su último stream nocturno de madrugada. El influencer que especializa su contenido solo en Boca Juniors fue elogioso con Kevin Zenón y lamentó su salida del cuadro argentino, donde tiene poco lugar.

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Por su parte, La Cobra se diferenció de Davoo y le bajó el precio al paso del atacante por Boca. “Mirá, lo que te puedo decir es que es un muy buen jugador que en Unión la rompió toda, que el primer semestre en Boca la rompió toda. Después, lamentablemente en los Juegos Olímpicos no sé qué pasó, si (Javier) Mascherano lo embrujó, la verdad no tengo ni idea. Lamentablemente después de los Juegos Olímpicos volvió a Boca y nunca más volvió a ser el mismo. En el Mundial de Clubes no tuvo relevancia, en el segundo semestre no tuvo relevancia, fue un jugador bastante flojo. Hizo una asistencia contra River, pero nada más…”, se sinceró el streamer que aboca su tarea al futbol en general, pero es hincha de Boca y Barcelona.

Cobra y Davoo stremean juntos y por separado.

La negociación en curso entre Atlas y Boca por Kevin Zenón:

A falta de poco más de una semana para el cierre del mercado, los ‘Zorros’ aguardan la respuesta del ‘Xeneize’ a la última oferta de cesión con obligación de compra. Por el momento, las partes no se ponen de acuerdo en algunos detalles de los objetivos por medio de los cuales se haría efectiva la opción obligatoria. No obstante, esperan poder arreglarlo con el correr de esta semana.