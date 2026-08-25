Una injusticia había sido el calvario que le había tocado vivir con las lesiones en sus primeros tras su salida de Coapa. Por ello, el estupendo presente de Diego Valdés contenta a todos los futboleros, que han vuelto a disfrutar de un excelentísimo jugador. El ‘Cirujano’ y su talento están de vuelta y por suerte ya lleva todo el año demostrándolo.

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En lo que va de la actual temporada, el mediocampista es el máximo asistidor y segundo máximo goleador de Vélez en 2026, con 5 asistencias y 4 goles respectivamente. En total, son 9 contribuciones directas en anotaciones del ‘Fortín’ este año, habiendo tenido solo 10 titularidades. En los números y en el campo plasma su protagonismo.

El último fin de semana, Diego Valdés fue noticia nuevamente por su ingreso disruptivo ante River Plate cambiando el partido, siendo parte del 1-2 y del 2-2 para empatar el juego. El volante se había perdido el partido previo por una lesión leve, y regresó en el Estadio Monumental ayudando a Vélez a llevarse un valioso punto para casa.

Tras haber ingresado a los 58′ de juego, el ex América marcó un gol a los tres minutos de entrar al campo. Luego de un tiro de media distancia, el balón le rebotó en el taco al chileno, desvió la trayectoria y venció al portero Santiago Beltrán. Más tarde, el propio Valdés inicio de derecha a izquierda la jugada de la igualdad para Vélez.

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Después del empate por la Liga Argentina entre el ‘Fortín’ y River Plate del domingo, Matías Pellegrini, cuyo remate desvió Valdés, le pidió… ¡la camiseta del América! Pellegrini fue quien disparó desde fuera en el descuento, pero como sin el toque de Diego no tenía dirección de gol, el árbitro le dio la anotación al emblema americanista.

El delantero de Vélez y compañero del chileno se rió de que le ‘quitasen el gol’ para dárselo a Valdés, y exigió una compensación al Cirujano. “Me parece que si no la toca él, no sé si no la saca el arquero. Igual ya lo estuve cargando que algo me tiene que dar, mínimo una camiseta del América, ¡una linda del museo!“, expresó Pellegrini en zona mixta tras el empate.

Matías Pellegrini, polifuncional de 26 años, es conocido en el continente por una situación particular que le tocó vivir en su carrera: fue el primer fichaje de la historia de Inter Miami. El atacante no llegó a durar tanto tiempo en el club como para compartir plantel con Lionel Messi, ya que antes llegó a Vélez Sarsfield, donde ya fue campeón tres veces.

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Pellegrini y Valdés ya llevan varios goles hechos juntos [Foto: Vélez]

Luego del testimonio de su compañero, Valdés aceptó la petición y prometió entregarle la jersey azulcrema. “¿El autor del gol? Y… no sé, creo que se desvía en mi pie (risas). Le dije que se la consigo, que le regalo lo que sea, lo importante es que esa pelota entró y sirvió para ayudar al equipo”, admitió con humildad el tricampeón de Liga MX con el América. ¡El Diegote hace escuela americanista por el mundo!

Diego Valdés entró de cambio y anotó gol a los 3 minutos contra River Plate, lo extraño mucho a mi chileno en el América🥹❤️



Siempre le voy a desear lo mejor🙏🏻 pic.twitter.com/gsT9StiUFq — Roberto Haz (@tudimebeto) August 23, 2026