Los Zorros quieren ratificar su condición de candidatos en el Torneo Apertura y para ello buscan dar un salto de calidad en la plantilla en el cierre del mercado de pases.

Atlas pisó fuerte en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con cuatro triunfos en cinco partidos de la mano de Hernán Crespo. No obstante, los Zorros no se conforman y quieren cerrar el mercado de pases con un refuerzo de lujo que los confirme como candidatos.

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Según informó el periodista César Luis Merlo, el elegido por la directiva es Kevin Zenón, centrocampista de 25 años que perdió protagonismo en Boca Juniors. De hecho, Atlas ya realizó una oferta por el exjugador de Unión de Santa Fe y desde el Xeneize se mostraron abiertos a negociar.

La primera propuesta fue un préstamo por un año con opción de compra, con una cláusula que obliga al club mexicano a adquirirlo si cumple algunos objetivos. Sin embargo, Boca exige una cifra más elevada en el monto de una hipotética compra.

Kevin Zenon disputó el Mundial de Clubes 2025 con Boca (Getty Images)

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Si bien todavía no hay acuerdo entre los clubes, en los próximos días se podrían pulir los detalles para que se concrete el traspaso. De oficializarse, Zenón se sumaría a Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata, Luis Leite, Milton Valenzuela, Luis Henriques (Duk), Ryan Mmaee y Florian Monzón como los refuerzos de Atlas en este mercado.

Atlas deberá liberar una plaza de No Formado en México

Los Zorros no solo deberán mejorar la oferta para convencer a Boca, sino que además tendrán que liberar una plaza de No Formados en México para hacerle un lugar a Kevin Zenón, ya que las llenó todas para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Cabe recordar que el último partido que Kevin Zenón jugó como titular en Boca fue el pasado 26 de julio, en la derrota por 3-0 del Xeneize ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional. Desde entonces, el mediocampista solo sumó 38 minutos repartidos en tres cotejos.

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En síntesis