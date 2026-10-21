¿Qué pasa si Palmeiras gana, empata o pierde ante Fluminense por la Copa Libertadores 2026?

El equipo de Abel Ferreira recibe al Flu por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 para definir al primer finalista.

Palmeiras se enfrenta a Fluminense este miércoles desde las 18:30 horas, en un partido decisivo por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Allianz Parque, donde el Verdao buscará hacer valer su localía para sellar el boleto a una nueva final del certamen continental.

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El equipo paulista llega como favorito después de imponerse por 2-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Maracaná. Con esa ventaja, Palmeiras depende de sí mismo para avanzar, aunque deberá evitar una sorpresa ante un Fluminense que buscará remontar la serie.

¿Qué pasa si Palmeiras gana ante Fluminense?

Si Palmeiras consigue la victoria, sin importar el resultado, estará clasificado a la final de la Copa Libertadores 2026 una vez más. El conjunto brasileño podrá aprovechar la ventaja conseguida en la ida y el apoyo de su afición para cerrar la serie en casa.

¿Qué pasa si Palmeiras empata ante Fluminense?

Si el Verdao empata ante Fluminense, también estará en la final de la Copa Libertadores 2026. El 2-1 conseguido en el Maracaná le permite afrontar la vuelta con esa ventaja, por lo que cualquier igualdad en el marcador le alcanzará para cerrar la serie a su favor y seguir en la lucha por el título.

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¿Qué pasa si Palmeiras pierde ante Fluminense?

Si Palmeiras pierde por 1-0, la serie quedará igualada 2-2 en el marcador global y el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Lo mismo sucederá si Fluminense gana por cualquier otro resultado que le permita imponerse por un solo gol de diferencia.

En cambio, si el conjunto carioca gana por dos o más goles de diferencia, eliminará a Palmeiras en el Allianz Parque y avanzará directamente a la final. Por eso, el equipo de Abel Ferreira deberá cuidar la ventaja obtenida en Río de Janeiro para evitar una eliminación en casa.

En sintesis

Palmeiras recibe a Fluminense en el Allianz Parque por la semifinal de la Libertadores.

Fluminense en el Allianz Parque por la semifinal de la Libertadores. Palmeiras avanzará a la final ganando o empatando tras vencer 2-1 en la ida.

la final ganando o empatando tras vencer 2-1 en la ida. Fluminense necesitará ganar por dos goles para eliminar al Palmeiras de Abel Ferreira.