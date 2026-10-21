Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Palmeiras se enfrenta a Fluminense por la Copa Libertadores 2026 en un partido clave del torneo continental. Conoce qué canales transmitirán el encuentro en vivo y cómo verlo online.

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por el partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2026. El encuentro decisivo se lleva a cabo en el Allianz Parque de San Pablo y comienza a partir de las 18:30hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto ‘Verdão’ llega con una ventaja clave tras haberse impuesto 2-1 en la ida disputada en el Maracaná. Ahora, ante su afición, buscará sellar su boleto a la gran final del certamen continental, mientras que el ‘Flu’ intentará dar vuelta la eliminatoria fuera de casa.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce de semifinales entre Palmeiras y Fluminense de este miércoles 21 de octubre por la Copa Libertadores se podrá ver en México y la región a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Brasil: TV Globo, Globoplay, Paramount+

TV Globo, Globoplay, Paramount+ Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium / Fox Sports Argentina

ESPN / Disney+ Premium / Fox Sports Argentina Estados Unidos: beIN SPORTS, Fubo, Fanatiz

beIN SPORTS, Fubo, Fanatiz España: DAZN / Sportdigital FUSSBALL

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Palmeiras saltará a la cancha del Allianz Parque con la tranquilidad del resultado obtenido en Río de Janeiro, pero consciente de la peligrosidad de su rival. La escuadra dirigida por Abel Ferreira apuntará a mantener la solidez defensiva e imponer intensidad física en el mediocampo para asegurar su pasaje a la final.

Por su parte, el Fluminense llega a San Pablo con la obligación de ganar para revertir el marcador global. El ‘Tricolor’ buscará adueñarse de la posesión del balón desde los primeros minutos, explotar la creatividad en el frente de ataque y mostrar eficacia en las áreas para soñar con la remontada en suelo paulista.

En sintesis

Palmeiras y Fluminense juegan este miércoles 21 de octubre por la Copa Libertadores.

este miércoles 21 de octubre por la Copa Libertadores. Palmeiras llega con ventaja de 2-1 tras ganar la semifinal de ida en el Maracaná.

de 2-1 tras ganar la semifinal de ida en el Maracaná. Abel Ferreira dirige al Palmeiras para definir el pase a la final en Allianz Parque.