Por qué no juega Vitor Roque en Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

La joya del cuadro paulista es la gran ausencia para la apertura de la llave entre rivales brasileños.

La Copa Libertadores 2026 presenta una de las series más espectaculares de las disputadas hasta aquí en la fase eliminatoria del torneo. Fluminense y Palmeiras se cruzarán en el marco de las semifinales de esta edición de la competencia de CONMEBOL. El encuentro de ida se jugará en casa del ‘Tricolor’, que recibirá al ‘Verdao’ ante su gente.

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En la previa de este desafío continental de alta trascendencia, el Palmeiras cuenta con una única baja destacada: la de Vitor Roque, la joya que fue clave en la edición pasada. El futbolista que llegó desde Barcelona por casi 30 millones de dólares se perderá el compromiso copero de esta noche ante Fluminense en el Estadio Maracaná.

Desafortunadamente para él, Vitor Roque sufrió un esguince en el tobillo derecho, que lo marginará de este juego de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El centrodelantero padeció aquella lesión en el último partido del Palmeiras ante Corinthians, donde salió reemplazado a los 69 minutos a causa de las dolencias.

Roque en el partido donde se lesionó [Foto: Getty]

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Más allá de aquella situación médica, Vitor Roque no atravesaba su mejor actualidad goleadora en Palmeiras. Sólo convirtió 2 goles en sus últimos 10 partidos con el ‘Verdao’, un promedio bajo para un atacante de referencia de área. José Manuel López viene jugando como único centrodelantero del equipo, sin acompañante.

Ante la ausencia de Vitor Roque, esta es la formación confirmada de Palmeiras para visitar a Fluminense en el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias y José Manuel López.

El juego entre Fluminense y Palmeiras tendrá lugar HOY miércoles 14 de octubre, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 18.30 hora CDMX (21.30 hora Brasil y Argentina). El compromiso de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de ESPN y de la plataforma Disney+ Premium.