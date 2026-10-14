El DT del 'Verdao' no estará en el banquillo en uno de los juegos más trascendentales del año.

Palmeiras, un gigante que todos los años es favorito a la gloria continental, arrancará esta noche su participación en las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Este miércoles, Río de Janeiro será una fiesta con la visita del último subcampeón a Fluminense, otro de los últimos ganadores del torneo más prestigioso de CONMEBOL.

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Cuando los equipos salgan a la cancha para jugar el encuentro de hoy en el Estadio Maracaná, se podrá observar claramente que Abel Ferreira no estará en la banca del ‘Verdao’. El director técnico del Palmeiras no dirigirá a su equipo en el partido de ida de la semifinal de esta Copa Libertadores 2026, el duelo más importante del año.

En condiciones normales, Abel Ferreira jamás se perdería un compromiso tran grande como este. El entrenador de múltiples éxitos con el Palmeiras no tiene permitido dirigir hoy porque se encuentra sancionado. Mientras que Fluminense sí tendrá a su DT junto a la banca, en la de su rival de turno no aparecerá su colega y contendiente.

Abel Ferreira mirará la ida desde lejos [Foto: Getty]

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El experimentado estratega vio la tarjeta roja en la vuelta de cuartos de final de esta Copa Libertadores 2026 producto de una discusión con las autoridades del juego. En esa milagrosa clasificación del Palmeiras por penales ante Liga de Quito, el entrenador la terminó siguiendo del lado de afuera con los nervios que ameritaba esa situación.

A causa de aquel episodio desafortunado, Abel Ferreira recibió una penalidad de un juego de suspensión y dos mil dólares de multa. En el caso del castigo económico el entrenador puede pagarlo sin problemas, pero lo que más le duele es no poder dirigir la semifinal. En la vuelta ante Fluminense ya sí podrá estar dirigiendo desde la banca.

Con el estratega principal siguiendo el partido desde un palco, Joao Martins estará a cargo del primer equipo del Palmeiras en el Estadio Maracaná esta noche de miércoles. Vitor Castanheira, otro de los auxiliares de Abel Ferreira, estará junto a él en el banquillo para conducir el juego de Copa Libertadores 2026 ante el Fluminense.