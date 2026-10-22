En esta nota, conoce todos los detalles del evento que coronará al nuevo campeón del certamen.

Ya no es noticia que Palmeiras y Estudiantes lleguen hasta las últimas instancias de la competencia más prestigiosa del continente. Esta vez, después de recorrer un largo camino, ambos titanes sudamericanos han alcanzado la final de la Copa Libertadores 2026. El trofeo puede quedarse en Brasil otra vez, o puede irse para Argentina.

Publicidad

Con la confirmación de estos dos finalistas, no se repite la definición del año pasado: la temporada anterior, Palmeiras había llegado y también Flamengo, pero ahora lo eliminó Estudiantes. En aquel momento, el título fue para el ‘Mengao’, que venció a su contendiente por la mínima diferencia. Ahora, el ‘Verdao’ buscará su revancha.

El camino de Palmeiras y Estudiantes a la final de la Copa Libertadores 2026:

El ‘Verdao’ sacó pasaje a la definición de la competencia luego de dejar en el camino a Fluminense, al que venció por penales luego de igualar en el marcador global. Previamente, el conjunto de Abel Ferreira eliminó a Cerro Porteño de Paraguay en octavos de final y a Liga de Quito de Ecuador por penales en cuartos de final.

El ‘Pincha’ obtuvo boleto a la disputa del título después de dejar en el camino a Flamengo, al que derrotó por penales después de empatar en el global de la serie. Anteriormente, el cuadro de Alexander Medina eliminó al Universidad Católica de Chile en los octavos de final y a Corinthians de Brasil en los cuartos de final.

Publicidad

Fecha y hora de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026:

El partido Palmeiras vs. Estudiantes está programado para disputarse el sábado 28 de noviembre, día definido desde hace tiempo por la organización por fines logísticos. Hasta el momento, el horario no está definido y será oficializado en breve, tras un cónclave entre las autoridades de las dos instituciones finalistas del certamen.

Sede de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026:

El partido Palmeiras vs. Estudiantes está estipulado para desarrollarse en el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo (Uruguay). Causalmente, es el mismo escenario donde estos mismos dos equipos jugaron la final del 2021. El establecimiento deportivo permite el ingreso de hasta 60 mil espectadores, y se esperan boletos agotados.