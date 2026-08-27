¡No va a River! Hernán Crespo se quedará en Atlas y prepara un anuncio público

Aunque muchos quisieron desestabilizar con ‘fake news’, Atlas mantendrá a su entrenador y el proyecto sigue a paso firme. En las últimas horas, desde Argentina llegaban todo tipo de especulaciones y trascendidos, que como era de esperarse, de ello no pasaron. Los ‘Zorros’ no tendrán de qué preocuparse de cara al futuro.

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Más allá de las conjeturas mediáticas, Hernán Crespo se quedará en la institución como director técnico del primer equipo, con el cual se encuentra totalmente comprometido. Era normal que, al surgir ciertas versiones del otro lado del continente, los fantasmas de Gago, Chivas y Boca aparecieran en México. Pero este no será el caso.

Aunque en varias ocasiones manifestó públicamente que algún día le gustaría hacerlo, el estratega argentino no se irá ahora a River Plate, tras la crisis del gigante rojiblanco. Hernán Crespo es un nombre que trae consenso entre los aficionados de ese equipo por su legado como jugador, pero este mercado de fichajes la puerta está cerrada.

Crespo no dejará Atlas por River Plate [Foto: Getty]

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Aunque nadie de River Plate se contactó directamente con él ni con Atlas, este jueves el DT llevó tranquilidad puertas adentro, asegurando que no tiene nada que ver con los rumores. El ex Sao Paulo no se moverá de México y continuará tal lo planificado trabajando con la ilusión de poder conquistar el Apertura 2026 con su nuevo equipo.

Como si ello fuera poco, Carlos Ponce de León, corresponsal de RÉCORD, agregó esta noche que el propio Crespo ratificará públicamente en breve su postura de continuidad. Luego del partido de este sábado próximo entre Atlas y Querétaro, el timonel argentino anunciará en rueda de prensa que su futuro en el club no corre ningún peligro.

Nuevos detalles del contrato de Hernán Crespo en Atlas:

Al llegar al futbol mexicano, Hernán Crespo firmó un vínculo por dos años con los ‘Zorros’, hasta Diciembre 2027. No obstante, y pese a que ahora no se bajará del barco, la “cláusula a favor de River” es cierta. No fue algo que el técnico arregló únicamente en este ciclo, sino que en equipos anteriores también lo había hecho por su amor por el club.

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Según reportó Germán García Grova, periodista de TyC Sports, esa “cláusula de urgencia” le permitiría a River pagar 2.5 millones de dólares en enero 2027 para llevárselo. ¿Esto significa que Hernán Crespo se va de Atlas en esa fecha? No. Primero, porque no hay pláticas al respecto; segundo, porque River ya tiene nuevo entrenador; y tercero, porque para hacer efectiva la cláusula, el propio DT debe activarla. Sin su consentimiento no se puede avanzar, y el argentino ya comunicó internamente que quiere cumplir el contrato.