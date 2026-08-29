Hernán Crespo rompió el silencio sobre los rumores que lo acercan a River Plate: “Es mi casa”

El entrenador se expresó acerca de los múltiples rumores que lo alejan de los Zorros y lo acercan al club de sus amores: solo especulaciones.

Una de las novelas más importantes que se abrió en la Liga MX en el último tiempo fue la que vincula a Hernán Crespo con una posible salida de Atlas para regresar a Argentina y dirigir a River Plate. En ese sentido, faltaba la palabra del protagonista principal de la historia, por lo que fue el propio DT el encargado de romper el silencio acerca de las conjeturas que se realizan sobre su futuro.

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Tras la dura derrota en condición de local ante Querétaro por la Jornada 6 del Apertura 2026, Crespo acudió a la rueda de prensa con total naturalidad. En primera medida, el estratega se lamentó la caída de se equipo, pero rápidamente fue consultado por el mundo River.

Hernán Crespo negó una salida de Atlas hacia River Plate

En ese sentido, Hernán fue muy claro y conciso al expresar que no desconoce lo que se ha dicho sobre su persona tras la salida de Eduardo Coudet como DT del Millonario y que River siempre será su casa. De todas maneras, se encargó de poner en manifiesto que se encuentra feliz estando al mando de los Zorros.

“Todo el mundo sabe lo que significa River para mi. River es mi casa. Más allá de todo eso, yo estoy feliz y agradecido de la posibilidad de trabajar en Atlas, pero sinceramente no encuentro nada de positivo en comentar rumores de cada vez que River echa o va a cambiar un técnico”, comentó Crespo ante los medios presentes.

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Hernán Crespo se quedaría en Atlas hasta fin de año como mínimo. (GETTY IMAGES)

Ante los múltiples rumores que acercan a Crespo a River, algo que es el sueño del entrenador, Bolavip pudo saber cómo es la situación contractual exacta de Hernán en Atlas. En Jalisco, el DT tiene un vínculo firmado que incluye una cláusula de salida hacia el Millonario a partir de enero de 2027.

Ahora bien, la continuidad de Crespo no está asegurada ni siquiera hasta inicios del próximo año y esto se debe a que River podría desembolsar cerca de 7 millones para contratarlo ya en caso de pretenderlo. De todas maneras, parece un hecho que la dupla Marcelo Escudero – Leonardo Ponzio se hará cargo del primer equipo hasta el final de la temporada, momento en el que se barajarán las cartas y se dará nuevamente en Buenos Aires.

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En síntesis