¿Se va de Rayados? Matías Almeyda le dio una respuesta a River Plate tras la salida de Coudet

El equipo Millonario anunció la renuncia del 'Chacho' este jueves y busca entrenador para lo que resta del semestre.

Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River Plate este jueves 27 de agosto. Tras la eliminación ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental, el director técnico argentino decidió dar un paso al costado y así lo hizo saber el club con una conferencia de prensa en la que el Chacho estuvo presente.

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Ahora, el Millonario ya empezó a barajar opciones para el banco y el nombre de Matías Almeyda no tardó en sonar. El Pelado llegó a Rayados de Monterrey en mayo de este año y, según el periodista Santiago Fourcade, le cerró la puerta a River en el corto plazo.

“Almeyda ya dijo que no. Todo su círculo sabe que no va a ir dirigir a River Plate por el compromiso que tomó con esto (Rayados). Lo fueron a buscar a Europa, los diferentes personajes de la directiva se sentaron con él, diseñaron el nuevo proyecto”, informó Fourcade en RG La Deportiva.

"Almeyda le dijo a su círculo que NO IRÁ a dirigir a River Plate por el compromiso que tiene con el Monterrey"



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“La vuelta de Almeyda a México no era una vuelta fácil. El proyecto hoy de Matías Almeyda es triunfar con el Club de Fútbol Monterrey y no ir a River Plate, punto. No va a pasar“, completó el citado comunicador.

Leonardo Ponzio será el entrenador interino de River

Una vez oficializada la salida de Eduardo Coudet, River confirmó que Leonardo Ponzio tomará las riendas del equipo provisoriamente. El León hará su debut como director técnido del Millonario el próximo domingo 30 de agosto ante Banfield en condición de visitante.

“River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica”, comunicó el club de Núñez.

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COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

En síntesis