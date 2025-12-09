Cruz Azul será el protagonista de una jornada histórica, cuando se ponga frente a frenta ante el poderoso Flamengo, por la Copa Intercontinental 2025. Mexicanos y brasileños se batirán a duelo en Qatar por el “Derbi de las Américas”, el estreno de ambos equipos en el campeonato de mejores clubes del año. Sin dudas, un juego de vital importancia para ambos.

¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Flamengo a la Copa Intercontinental 2025?

‘La Máquina’ obtuvo boleto a este certamen gracias a haber sido campeón de la Concachampions 2025. El conjunto celeste se consagró tras vencer por ¡5-0! a Vancouver Whitecaps en una gran final. Con anterioridad los mexicanos eliminaron a Seattle Sounders, Club América y Tigres UANL.

El ‘Mengao’ sacó pasaje a la competición luego de haber sido campeón de la Copa Libertadores 2025. El elenco rojinegro se coronó tras superar por 1-0 a Palmeiras en la definición. Previamente dejaron el camino a Internacional de Porto Alegre, a Estudiantes de La Plata y a Racing Club.

Cruz Azul sueña con hacer historia en Qatar [Foto: Getty]

Cruzeiro y Flamengo debutan en la Copa Intercontinental 2025:

El “Derbi de las Américas” será el primer partido de ‘La Máquina’ y el ‘Mengao’ en el torneo: enfrenta al representante de CONCACAF y al de CONMEBOL. El vencedor de este partido clasificará al “Playoff”: allí ya espera Pyramids FC, representante de la CAF, que eliminó a Al-Ahli, representante de la AFC. El “Playoff” entre Pyramids y Cruz Azul o Flamengo, da un cupo a la final, donde espera París Saint-Germain (que hará su debut en la final).

¿Qué validez tiene el título de “Derbi de las Américas” de Cruz Azul vs. Flamengo?

El ganador del partido entre Cruz Azul y Flamengo ganará un trofeo oficial con validez de título internacional. Por reglamentación del torneo, FIFA obsequia un título oficial por cada juego ganado en esta Copa Intercontinental. Esto es, si Cruz Azul vence a Flamengo, luego a Pyramids y luego a PSG, recibirá ¡tres trofeos! y ninguno de carácter amistoso, todos oficiales y válidos.

¿Cuántos títulos internacionales tiene Cruz Azul previo a la Copa Intercontinental?

A lo largo de su historia, ‘La Máquina’ ha conquistado 7 campeonatos internacionales. Todos ellos son de Concacaf Champions Cup (1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y el del 2025), donde también fue subcampeón dos veces. Además, estuvo cerca de consagrarse en la Copa Libertadores (perdió la final en 2001) y en la Copa Interamericana (cayó en la final en 1972). ¿Podrá volver a alcanzar la gloria en esta Copa Intercontinental?

