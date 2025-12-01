Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y ya se conocen a los 4 equipos que se clasificaron para las Semifinales del torneo. A excepción de América, que finalizó 4° en la Fase Regular, avanzaron los primeros de la tabla de posiciones.

En ese sentido, el reglamento del torneo establece que se enfrentarán el equipo mejor posicionado ante el peor: Toluca (1°) vs. Rayados (5°) y Tigres UANL (2°) vs. Cruz Azul (3°). La Inteligencia Artificial predijo cuáles serán los equipos que avancen. Estos partidos serán entre el 3 y 4 de diciembre, y 6 y 7 del mismo mes.

Sobre el partido entre los Diablos Rojos y los Albiazules, estableció un marcador 2-2 global (1-1 y 1-1), avanzando el cuadro escarlata por tener mejor posición en la tabla: “Toluca es el líder general y tiene ventaja de cerrar la serie en casa. Su goleador Paulinho viene siendo constante. Monterrey es peligroso de contraataque, con jugadores como Canales y Berterame capaces de definir en momentos clave. En casa, Toluca tiene la necesidad de controlar la serie, aunque Monterrey nunca se lo va a poner fácil“.

Del partido entre los Felinos y la Máquina Cementera, ChatGPT marcó un triunfo también para el mejor posicionado con un global 3-1 (1-1 y 2-0): “Tigres terminó una campaña sólida defensivamente y con ofensiva de jerarquía. Brunetta y Correa son jugadores capaces de romper defensas, y en casa Tigres suele ser fuerte. Cruz Azul llega con un plantel competitivo pero menos poder ofensivo comparado a Tigres; Sepúlveda puede hacer daño, pero en serie difícil mantenerse en 2 partidos. La serie se define en el “Volcán”, donde Tigres puede aprovechar localía y afición“.

¿Cómo quedaría la Final del Apertura 2025 según la IA?

Toluca (1°) vs. Tigres UANL (2°)

