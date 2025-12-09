El Estadio Áhmad bin Ali de Rayán será el anfitrión de uno de los juegos más atractivos de este miércoles. Cruz Azul y Flamengo se verán las caras allí en un verdadero partidazo, por el ‘Derbi de las Américas’ de la Copa Intercontinental 2025. A continuación, entérate las pantallas donde se podrá sintonizar el compromiso internacional.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Flamengo a la Copa Intercontinental 2025?

El elenco mexicano arriba a este encuentro golpeado tras la eliminación en la Liga MX. ‘La Máquina’ viene de quedar afuera en semifinales del Torneo Apertura, a manos de Tigres UANL, y buscará dejar atrás ese bajón anímico. Cruz Azul será el representante de CONCACAF en esta competición.

El equipo brasileño, por su parte, llega entonado tras ser campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. El ‘Mengao’ viene de ganarle los dos torneos a Palmeiras, uno por medio de una final y otro por tabla general. Flamengo jugará este certamen en representación de la CONMEBOL.

El Cruz Azul de Larcamón quiere dejar atrás la eliminación [foto: Getty]

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

El partido Cruz Azul vs. Flamengo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre, desde el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán. El encuentro dará comienzo a partir de las 11.00 hora CDMX -20.00 hora local de Qatar-. Hay nueve horas de diferencia entre México y el país sede del torneo internacional de clubes.

¿Cruz Azul vs. Flamengo va por TV abierta en la Copa Intercontinental 2025?

El partido Cruz Azul vs. Flamengo, desafortunadamente para los fanáticos, no se podrá ver por televisión abierta en suelo mexicano. Ninguno de los canales disponibles transmitirá el encuentro, ni siquiera los de televisión paga. Habrá una plataforma internacional que pasará el Derbi de las Américas de este miércoles.

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

El partido Cruz Azul vs. Flamengo se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de México, en forma exclusiva, por la plataforma FIFA+. Es la pantalla que tiene los derechos exclusivos de transmisión del juego en el país. En Estados Unidos, por otra parte, el cotejo se podrá seguir por FuboTV.

