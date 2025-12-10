Ja Morant: el jugador que nunca llegó a ser, por ahora…

Claro que no es ni la primera, ni será la última vez que pase que una estrella de la NBA eche su carrera a la basura por una serie de malas decisiones que conspiran con su excelente nivel dentro de la cancha. En el caso de Ja Morant la historia es particular, ¿no? Porque tiene todos números para pensar que es un caso perdido, pero por alguna razón todavía queda una luz tenue, pero luz al fin, al terminar el túnel.

Morant sigue siendo jugador de Memphis Grizzlies. Por si algún descolocado lo perdió de vista en estos turbulentos meses de carrera del base, Ja llegó a jugar una serie de partidos en la presente temporada de la NBA con la franquicia de sus amores, la misma con la que parece haber llegado a un punto sin retorno.

El caso particular de Ja Morant en la NBA

El caso Morant abarca todo. Con apenas 26 años ya es, hace un largo tiempo, una de las caras más importantes de la liga, de los que más vende y ese es un peso por sí mismo que no muchos pueden manejar con precisión. Por ejemplo, llegó a sacar su propia línea de zapatillas con Nike, algo que seguramente veía muy lejos en el camino cuando apenas soñaba con vivir del basquetbol.

Con un contrato millonario de 39 millones de dólares, no debe ser fácil entender como la vida cambia de repente y pasa a ser un sueño hecho realidad, pero multiplicado por varias cifras. A su vez, ya es padre de una niña de 6 años, hecho que también altera su vida por completo, porque criar a un hijo debe ser igual de complicado para alguien que tiene una vida tranquila y para otra persona que es una superestrella del deporte.

Ja Morant decepcionó a los que esperaban grandes cosas sobre él. (GETTY IMAGES)

No se está buscando justificar a un Morant que tuvo problemas legales por portación de armas en más de una ocasión. También, Ja fue el mismo que hace apenas unas semanas se encargó de atacar a su entrenador en Grizzlies en los medios, desafiando su autoridad y ocupando un lugar que para nada le corresponde. El base no está jugando luego de ser suspendido por la franquicia y por una lesión que, supuestamente, no le permite estar en plenitud física.

El último partido de la figura fue a mediados de noviembre y desde entonces se han dicho un montón de cosas, pero hay una que se repite por encima de cualquier otra: Morant será traspasado. Ni el jugador ni el equipo están contentos en mantener la relación, por lo que explorar el mercado parece ser la mejor opción para terminar con esta historia que no tiene fin y solo perjudica a ambas partes con el paso del tiempo.

Vaya donde vaya Morant será un combo completo. Quien lo reciba sabe que tendrá en sus manos un diamante en bruto, capaz de brillar como ningún otro, pero también se debe ser consciente de que su conducta es un factor que no se puede desestimar y dar por hecho como resuelto por un simple cambio de aire. Está claro que se trata de un jugador conflictivo, que funciona en entornos muy favorables y que se puede volver en un problema en caso de que no esté feliz. ¿Quién se hará cargo de él?

