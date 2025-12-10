El próximo viernes 19 de diciembre se paralizará el mundo del boxeo, porque se le dará paso a una de las peleas más esperadas por los aficionados en la parte final del año. Anthony Joshua y Jake Paul se medirán en un combate espectacular que preocupa a muchos por lo mismo: la contundencia que puede mostrar el excampeón del mundo sobre la celebridad. Este mismo temor es el que siente Conor McGregor, quien se expresó de manera muy clara sobre lo que siente de este duelo.

Para McGregor, lo más lógico es que el combate no se haga. El irlandés reflexionó acerca de lo que puede llegar a suceder sobre el cuadrilátero entre Paul y Joshua y está convencido de que no hay equivalencias deportivas, por lo que, a menos que se pacte dar un show sin arriesgar el físico de ninguno, deberían aceptar que Anthony presenta mucho nivel para Paul y que eso se vuelve peligroso.

McGregor teme por lo que pueda pasar con Jake Paul

Conor afirmó que compartió momentos con Joshua y que vio oscuridad en los ojos del británico, una que lo vuelve capaz de realizar mucho daño con su pegada dentro del ring. A su vez, expresó que sentiría un respeto máximo por Paul si efectivamente se concreta el duelo, algo que parece dado por hecho, ya que faltan apenas unos días y no existen señales sobre una cancelación que, a estas alturas, resultaría escandalosa para el mundo del deporte.

Jake Paul y Anthony Joshua cerrarán el año con una espectacular pelea. (INSTAGRAM)

“Me he sentado junto al ring y he visto a Joshua. Ese es un hombre que pega duro, y es una persona feliz y buena. Tiene ira en él, tiene oscuridad en él. No creo que mucha gente se dé cuenta de eso. La pelea no debería seguir adelante, en mi opinión. Si Paul lo hace, le daré mi respeto por eso”.

En tamaño y en peso existe una diferencia a favor de Joshua que sorprende, porque Paul ya es grande de por sí. Claro, el riesgo que asume la celebridad al reemplazar a Gervonta Davis con alguien que todavía busca ser campeón en el peso pesado es muy superior, pero el youtuber le quiere demostrar que se equivocan a todos los que no confían en él y lo dan como noqueado a manos de Anthony.

