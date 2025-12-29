Mientras Miguel Borja ganará 3 millones, el salario que debe pagar Cruz Azul a César Montes

Luego de un 2025 en el que algunas cosas salieron muy bien y otras no tanto, Cruz Azul ya trabaja con la mirada puesta en el próximo año con el objetivo de volver a pelear todos los torneos. En La Noria saben que la exigencia es máxima y que el margen de error será mínimo si quieren recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Por ese motivo, la directiva se está moviendo con fuerza en el mercado para cerrar refuerzos de jerarquía que le aporten un plus al plantel de Nicolás Larcamón. El entrenador pretende un equipo competitivo, con variantes y experiencia, capaz de sostener el nivel a lo largo de toda la temporada.

Uno de los nombres que ya aterrizó en México es Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano dejará de pertenecer a River Plate el próximo 31 de diciembre y llegará a Cruz Azul con el pase en su poder, lo que facilitó la negociación y aceleró los tiempos para su incorporación.

De acuerdo a lo informado por Gustavo Mendoza en Fox Sports, Borja percibirá un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada en La Máquina Celeste. Ese contrato fue clave para que el atacante aceptara la propuesta, pese a contar con otros interesados dentro y fuera del país.

Mientras se concreta la llegada del colombiano, Cruz Azul también comenzó a sondear a un futbolista de la Selección Mexicana. Según Gerardo González, de Vamos Azul, el club analiza avanzar por César Montes, defensor central que actualmente milita en el Lokomotiv de Moscú y cuyo salario en Europa ronda los 2,4 millones de euros por temporada, de acuerdo con Fichajes.com.

¿Cuánto debe pagar Cruz Azul por César Montes?

Más allá del aspecto salarial, el otro punto clave es el valor de mercado del defensor. Según Transfermarkt, César Montes tiene una cotización cercana a los 7 millones de euros, cifra a la que Cruz Azul deberá aproximarse si quiere concretar su fichaje. Esto obligaría a la directiva a realizar una inversión importante si decide apostar fuerte por uno de los zagueros mexicanos más consolidados del momento.

