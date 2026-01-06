Mientras Miguel Borja llegó libre, la fortuna que pagó Cruz Azul por Agustín Palavecino

Cruz Azul comenzó el año con la intención de pelear por todos los títulos y se movió con fuerza en el mercado de fichajes. La Máquina Celeste apostó por refuerzos de peso que le darán un salto de calidad a la plantilla y le permitirán competir a gran nivel en el Clausura 2026.

A falta de la confirmación oficial, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ya tiene cerrados los acuerdos con Miguel Ángel Borja y Agustín Palavecino. El delantero colombiano llega libre, tras su paso por River Plate, y firmará contrato por dos temporadas, con un salario aproximado de 3 millones de dólares anuales.

Por su parte, Palavecino deja Necaxa para sumarse a La Máquina Celeste en un contrato de tres años con opción a renovar un año más. La operación por el mediocampista argentino se cerró en 8 millones de dólares, consolidando así uno de los movimientos más importantes de la directiva.

El mediocampista argentino también interesaba en el América pero Las Águilas no estaban dispuestos a pagar la millonaria cifra que exigían Los Rayos y prefirieron apostar por otro lado a pesar de que para André Jardine era una de las prioridades.

Cruz Azul libera cupo con la salida de Nacho Rivero

Para poder registrar a los nuevos refuerzos, Cruz Azul necesitaba liberar un cupo y, en ese contexto, decidieron que Nacho Rivero continúe su carrera en Tijuana a pesar de que fue una de las piezas importantes del equipo durante el año pasado.

En Claro Sports informaron que tanto Nacho Rivero como Xolos de Tijuana llegaron a un acuerdo para que el mediocampista uruguayo regrese a la institución que ya conoce y pueda tener minutos desde el inicio del próximo torneo.

En síntesis