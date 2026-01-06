Es tendencia:
logotipo del encabezado
CRUZ AZUL

Mientras Miguel Borja llegó libre, la fortuna que pagó Cruz Azul por Agustín Palavecino

La Máquina Celeste cerró dos refuerzos de muchísima jerarquía y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Torneo Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Borja y Agustín Palavecino jugarán en Cruz Azul.
© Getty ImagesMiguel Borja y Agustín Palavecino jugarán en Cruz Azul.

Cruz Azul comenzó el año con la intención de pelear por todos los títulos y se movió con fuerza en el mercado de fichajes. La Máquina Celeste apostó por refuerzos de peso que le darán un salto de calidad a la plantilla y le permitirán competir a gran nivel en el Clausura 2026.

Publicidad

A falta de la confirmación oficial, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ya tiene cerrados los acuerdos con Miguel Ángel Borja y Agustín Palavecino. El delantero colombiano llega libre, tras su paso por River Plate, y firmará contrato por dos temporadas, con un salario aproximado de 3 millones de dólares anuales.

Por su parte, Palavecino deja Necaxa para sumarse a La Máquina Celeste en un contrato de tres años con opción a renovar un año más. La operación por el mediocampista argentino se cerró en 8 millones de dólares, consolidando así uno de los movimientos más importantes de la directiva.

Publicidad

El mediocampista argentino también interesaba en el América pero Las Águilas no estaban dispuestos a pagar la millonaria cifra que exigían Los Rayos y prefirieron apostar por otro lado a pesar de que para André Jardine era una de las prioridades.

Cruz Azul libera cupo con la salida de Nacho Rivero

Para poder registrar a los nuevos refuerzos, Cruz Azul necesitaba liberar un cupo y, en ese contexto, decidieron que Nacho Rivero continúe su carrera en Tijuana a pesar de que fue una de las piezas importantes del equipo durante el año pasado.

La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

ver también

La mega alineación que tendría Cruz Azul con los fichajes de Miguel Borja y Agustín Palavecino

En Claro Sports informaron que tanto Nacho Rivero como Xolos de Tijuana llegaron a un acuerdo para que el mediocampista uruguayo regrese a la institución que ya conoce y pueda tener minutos desde el inicio del próximo torneo.

Publicidad

En síntesis

  • Miguel Ángel Borja llega libre a Cruz Azul con un salario de 3 millones anuales.
  • El mediocampista Agustín Palavecino firmó un contrato por tres años por 8 millones de dólares.
  • Nacho Rivero sale del club hacia Tijuana para liberar un cupo de extranjero disponible.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner en Australia 2026
Tenis

El dinero que recibirían Carlos Alcaraz o Jannik Sinner en Australia 2026

¿Por qué no juega Luis Díaz en Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Luis Díaz en Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich?

Igor Lichnovsky no llega a Necaxa y América prepara una decisión drástica
América

Igor Lichnovsky no llega a Necaxa y América prepara una decisión drástica

Las alineaciones de Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich por el amistoso
Futbol Internacional

Las alineaciones de Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich por el amistoso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo