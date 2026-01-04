Puede que haya llegado una de las telenovelas del mercado de pases. Willer Ditta fue uno de los jugadores más destacados de Cruz Azul en 2025 y esto generó que River Plate posara sus ojos sobre él, algo que llamó la atención en México, porque significaría la salida de un pilar del funcionamiento de La Máquina.

Según trascendió en las últimas horas, River hizo llegar un mensaje a México para intentar averiguar la cotización del colombiano. Hace tiempo que el Millonario se interesó en Willer, pero en ningún momento se decidió avanzar con una propuesta formal, por lo que se trata de una simple consulta, que deja ver que en cualquier momento se puede llegar a activar una negociación.

Ditta tiene contrato vigente y una ficha costosa para quien lo quiera comprar

La situación de Ditta es la siguiente: tiene contrato en Cruz Azul hasta mediados de 2028 y su ficha está cotizada en 5.5 millones de euros. En ese contexto, el colombiano de 28 años aparece como una buena oportunidad para aquellos que buscan un salto de jerarquía en su plantilla. Willer demostró de sobra su buen nivel, dejando destellos que le permitieron ser convocado a la selección de su país.

Willer Ditta podría ser un objetivo de transferencia para River Plate. (GETTY IMAGES)

Cruz Azul tiene planes de desprenderse de algún extranjero, pero eso no significa que haya apuro por vender y mucho menos a Ditta. A mediados de diciembre, Rayados de Monterrey también se mostró interesado en contratar al colombiano, pero las negociaciones tampoco progresaron. Aún existe gran incertidumbre por saber lo que ocurrirá con el defensor, pero en la historia hay una buena noticia que beneficia a La Máquina.

El defensor no tiene intenciones de dejar el equipo al que pertenece y un movimiento en el mercado de fichajes solo se dará en caso de que llegue una propuesta que convenza a todas las partes. Esto significa que se trata de una situación que se encuentra fría, sin avances concretos de ningún tipo.

En síntesis

