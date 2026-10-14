Alineaciones de Celta y Juventus por la Europa League: formaciones probables

Se viene Celta vs. Juventus este jueves 15 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Celta y Juventus
Celta viene de caer 0-1 ante Omonia.
Juventus viene de ganarle 5-0 a Nijmegen.
Las alineaciones de Celta y Juventus
Celta (3-4-3): Ionut Radu, Marcos Alonso, Yoel Lago, Sebastian Caceres, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Rueda, Javi Galán, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.
Juventus (4-2-3-1): Guglielmo Vicario, Zeki Celik, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Douglas Luiz, Pape Matar Sarr, Nico Gonzalez, Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani. DT: Luciano Spalletti.
Suplentes de Celta: Couhaib Driouech, Pablo Durán, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Altay Bayindir, Abdoulaye Faye, Borja Iglesias, Hugo González, Williot Swedberg, Iván Villar, Andrés Antañón, Angel Arcos, Hugo Burcio.
Suplentes de Juventus: Nick Woltemade, Jhon Lucumi, Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Carlo Pinsoglio, Juan Cabal, Neto, Augusto Owusu, Filippo Pagnucco, Destiny Elimoghale.
La previa de Celta y Juventus: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Próximo partido de Celta: vs. Celtic, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Juventus: vs. Rennes, jueves 22 de octubre