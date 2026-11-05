Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el AFAS Stadion, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. La Juventus llega como favorita, pero el AZ viene de golear afuera y no piensa regalar nada en casa.

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Son cuatro equipos separados apenas por un punto en la fase de liga, así que cada resultado pesa a la hora de pelear por el cupo directo a octavos.

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar tuvo un arranque irregular en la fase de liga, pero el último partido le dio un respiro grande: goleada 4-0 como visitante ante el Ararat que lo metió de lleno en la pelea por la zona de clasificación. Antes había sumado una victoria de local y una derrota ajustada frente al Sunderland, así que llega con la confianza en alza aunque consciente de que un tropiezo lo puede dejar afuera de los puestos que clasifican directo.

La Juventus no termina de cerrar los partidos como quisiera. Empató 2-2 de local ante el Rennes en la última fecha, después de haber ganado como visitante en Celta y de golear 5-0 al Nijmegen en la jornada inicial. Con siete puntos en tres partidos, el equipo italiano está entre los mejores del torneo, pero el empate reciente dejó la sensación de que puede dar más.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis