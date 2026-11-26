Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Allianz Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium.

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Juventus llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Omonia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Juventus ganó 2-1 como visitante ante AZ Alkmaar en la fecha anterior. Juventus está 5° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Rennes.

En su último compromiso, Omonia perdió 1-3 como visitante ante Nijmegen. El conjunto marcha 18° con 6 puntos. Antes perdió 1-4 como local ante Benfica.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis