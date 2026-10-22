Alineaciones de Sturm Graz y Marseille por la Europa League: formaciones probables

Sturm Graz recibe a Marseille este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Sturm Graz viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Marseille viene de caer 0-1 ante Olympiacos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Sturm Graz y Marseille
Sturm Graz (4-2-3-1): Ammar Helac, Arjan Malić, Joshua Quarshie, Paul Koller, Luís Balbo, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Jon Gorenc Stankovič, Jürgen Heil, Oumar Diakité, Simon Seidl. DT: Fabio Ingolitsch.
Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Bamo Meïté, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Himad Abdelli, Angel Gomes, Nnadi Tocukvu, Amine Harit, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.
La previa de Sturm Graz y Marseille: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 10:45 (hora de México)
- Historial: 2 cruces — Sturm Graz ganó 1, Marseille ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 27/10/1999: Sturm Graz 3-2 Marseille
- Próximo partido de Sturm Graz: vs. NK Celje, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Marseille: vs. Leverkusen, jueves 5 de noviembre