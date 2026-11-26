Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. En la liga única de la Europa League los puntos empiezan a pesar, y Hoffenheim necesita cortar la racha de resultados mixtos que lo tiene incómodo en la tabla. Sturm Graz llega con la misma urgencia, apenas un escalón más abajo en la clasificación general.

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Los dos equipos tienen 4 puntos en 4 fechas, así que una victoria los puede meter de lleno en la pelea por los puestos que clasifican directo a los octavos.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Crystal Palace, un resultado que sirve para sumar pero no alcanza para despegar en la tabla, donde marcha 22°. Antes de eso había mostrado contrastes fuertes: goleó 3-0 de local a Lyon y después cayó 2-3 también en su cancha ante el Beşiktaş. La localía del SNP Arena puede ser clave para que el equipo alemán recupere algo de solidez.

Sturm Graz no la pasa mejor. Perdió 2-3 como local frente a NK Celje en su última presentación, después de un buen triunfo 1-0 ante Marseille que lo había ilusionado. El tropiezo previo, una derrota 0-3 como visitante contra Bournemouth, completa un andar irregular que lo tiene 24° en la tabla, apenas dos lugares detrás de su rival de turno.

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El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz

El antecedente entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2016, con triunfo del Hoffenheim por 3-1. No hay una historia reciente que marque tendencia, así que el duelo de este jueves se definirá más por el presente de cada equipo que por lo que pasó hace casi una década.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2016 Hoffenheim vs. Sturm Graz 3-1 Club Friendlies

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis