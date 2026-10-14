Bournemouth vs. Sturm Graz: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Europa League

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre Bournemouth busca quedarse con los tres puntos en su segunda presentación en la Europa League, después de arrancar con una victoria que lo dejó bien ubicado en la tabla general.

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El duelo ante Sturm Graz es una chance clara para el equipo inglés de meterse entre los primeros puestos de la fase de liga, mientras que los austríacos necesitan reaccionar para no quedar relegados desde temprano.

Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bournemouth llega con el envión de haber ganado 2-1 como visitante ante Real Sociedad, un resultado que lo metió en la décima posición con 3 puntos. Esa victoria afuera le da confianza para este compromiso donde ahora juega de local y buscará reafirmar que puede competir de igual a igual en el torneo europeo.

Sturm Graz, en cambio, viene de un empate sin goles como local frente a Rennes, que lo dejó con apenas 1 punto en la jornada inaugural. El equipo austríaco necesita sumar de visitante para no empezar a quedar atrás en una fase de liga donde cada punto cuenta para meterse entre los clasificados.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis