Celtic vs. Celta en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Celtic perdió 1-4 como visitante ante Benfica. El conjunto marcha 33° con 0 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Ferencvaros.

Celta viene de perder 1-2 como local ante Juventus. El equipo ocupa el puesto 28 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Omonia.

El historial entre Celtic y Celta

Celtic y Celta se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Celtic y 1 de Celta.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2002 Celta vs. Celtic 2-1 UEFA Europa League 28/11/2002 Celtic vs. Celta 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis