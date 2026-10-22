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Europa League

Celtic vs. Celta en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic vs. Celta Vigo, Europa League
Celtic vs. Celta Vigo, Europa League

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Celtic perdió 1-4 como visitante ante Benfica. El conjunto marcha 33° con 0 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Ferencvaros.

+ Seguinos en

Celta viene de perder 1-2 como local ante Juventus. El equipo ocupa el puesto 28 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Omonia.

El historial entre Celtic y Celta

Celtic y Celta se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Celtic y 1 de Celta.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/12/2002Celta vs. Celtic2-1UEFA Europa League
28/11/2002Celtic vs. Celta1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
  • Celta suma 0 puntos en el torneo.
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